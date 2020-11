Oroscopo Paolo Fox oggi 19 Novembre 2020/ Previsioni Toro, Sagittario, Acquario e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Tornano anche oggi le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 19 Novembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Ariete: Il desiderio di recuperare dopo un lungo periodo di ostacoli e rallentamenti dona a questa giornata una grande energia, capace di contrastare anche le difficoltà poste da una Luna dissonante. In ambito lavorativo potrebbero ancora esserci dei dubbi, ma l’arrivo del 2021 garantirà delle buone soluzioni. Toro: Queste giornate invitano a guardare la realtà con maggior leggerezza, senza lasciare che alcune preoccupazioni prendano il sopravvento rendendo delle situazioni più tese di quanto non siano. Con l’avvicinarsi del fine settimana alcune coppie potrebbero trovarsi a rivivere alcune tensioni.

Gemelli: Questo inverno potrebbe portare alcuni cambiamenti che, pur obbligando a chiudere alcune situazioni, condurranno ad importanti soddisfazioni. Il timore per ciò che viene lasciato indietro può essere facilmente superato considerando la grande condizione di forza offerta da questa situazione astrologica, che permette di imporre le proprie condizioni. Cancro: Nonostante qualche piccolo disagio che potrebbe verificarsi nel corso della mattinata, la giornata di oggi sembra creare una condizione di grande vantaggio che potrebbe protrarsi anche per le prossime settimane. Sul piano emotivo potrebbe continuare ad esserci un po’ di inquietudine, specialmente per chi si è trovato a vivere una relazione sbilanciata, ma con la fine del mese si potrà contare su un discreto recupero.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Leone: secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox le giornate di oggi e domani potrebbero rivelarsi piuttosto tese e potrebbe rivelarsi necessario chiarire alcune questioni nate da delle accuse infondate o dall’atteggiamento ambiguo di alcune persone. Alcuni rapporti devono essere riconsiderati. Vergine: Nonostante le incertezze legate alla situazione generale, questo periodo sembra offrire grandi possibilità capaci di rivelarsi molto importanti per il futuro. Grazie all’influsso benevolo di Luna, Giove e Saturno, la giornata di oggi invita a dedicarsi ai rapporti interpersonali.

Bilancia: I problemi e le preoccupazioni che pesano su queste giornate potrebbero portare qualcuno a cercare il conforto delle persone più vicine. A partire da metà di Dicembre si potrà contare su un netto miglioramento, per questo ora si dovrebbe cercare di recuperare fiducia in se stessi e non porsi obbiettivi troppo impegnativi. Scorpione: Queste giornate invitano ad abbandonare la parvenza aggressiva che contraddistingue i nati sotto questo segno per concedere maggior spazio alla propria emotività. Il transito che Venere sta effettuando potrebbe rivelarsi molto importante, ma per sfruttarlo al meglio è necessario riuscire a vincere il timore di esporsi.

Oroscopo di Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox le delusioni portate dagli insuccessi verificatisi durante la prima parte dell’anno continuano a farsi sentire, portando qualcuno ad essere particolarmente severo nei confronti di se stesso. La giornata di oggi, che sembra preannunciarsi interessante, invita a non demordere: con l’arrivo del 2021 si potrà recuperare il desiderio di mettersi in gioco senza riserve. Capricorno: Nonostante le poche certezze che questo periodo offre, la giornata di oggi sembra poter portare alcune buone soluzioni utili a placare le preoccupazioni che sembrano essere nate recentemente.



Acquario: Con l’avvicinarsi del fine settimana sembra tornare protagonista l’amore: in queste giornate molti potrebbero aprirsi a nuovi incontri ed essere desiderosi di condividere nuove situazioni con il proprio partner. Pesci: Da sabato si potrà contare su una situazione astrologica positiva che potrebbe aiutare a sanare alcuni dissidi amorosi o a superare un momento di crisi, invitando a volgere lo sguardo alle occasioni che Dicembre porterà. La fine di Novembre aiuterà a superare i disagi psicologici portati da queste settimane e presto sarà possibile risollevarsi.



