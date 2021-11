Oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 19 novembre 2021.

Per l’Ariete la voglia di dare il meglio di voi stessi è sempre viva, spesso accettate anche sfide oltre le vostre aspettative. Si prospetta un venerdì abbastanza positivo, in attesa di un 2022 che porterà tanti successi, con il culmine fissato al 2023. Tutto ciò che fate ora non andrà sprecato e porterà frutti importanti nel medio termine, siate però prudenti in amore.



Il Toro secondo l’Oroscopo Paolo Fox il momento attuale è caratterizzato da una discreta preoccupazione per l’ambito economico, sarà importanti risparmiare e tagliare alcune spese inutili. La presenza positiva di Venere vi spinge all’azione, saranno mesi interessanti per i rapporti sentimentali. Attenzione alle relazione parallele che potrebbero nascere in questo periodo.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli. Il fine settimana sarà caratterizzato dalla luna nel segno, già entro domenica qualche piccolo obbiettivo potrebbe compiersi. Gli ultimi tempi non sono stati floridi, ma la presenza di Giove regalerà tempi migliori a breve. Forse state valutando nuove situazioni di lavoro, siate prudenti nel prendere in considerazione le diverse opportunità.

