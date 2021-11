Oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Acquario e Capricorno

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 19 novembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Acquario e Pesci. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: è il momento di ritrovare la giusta dose di allegria. Sabato e domenica saranno cruciali per riconfermare un amore. Attenzione all’ambito economico, forse le troppe spese delle scorse settimane potrebbero farsi sentire nei prossimi giorni, siate più cauti e risparmiate.

Se siete del Capricorno siete alla ricerca della persona giusta, e grazie al transito di Venere godrete di un discreto fascino. Nonostante il vostro essere selettivi in questo momento avrete una maggiore predisposizione nel trovare ciò che cercate.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: il fine settimana non dedicatelo al passato, sopratutto dimenticate chi vi ha fatto del male. I ricordi e le persone che vi generano ansia sono assolutamente da evitare. Entro febbraio la crescita lavorativa porterà importanti novità, valutate al meglio l’ambiente che vi circonda senza perdere ulteriore tempo. In questo weekend cercate le risposte necessarie per effettuare le scelte giuste.

