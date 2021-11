Oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 19 novembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro non accantonate i sentimenti, sfruttate la presenza di Venere per valutare meglio i rapporti. Evitate le delusioni e le perdite di tempo, concentratevi maggiormente su relazioni meritevoli e sarà importante fare le scelte giuste. Le coppie affermate dovranno venire a capo di alcuni problemi riguardanti la casa e l’economica.

Per i nati sotto il segno del Leone: se c’è qualche problema in casa cercate di tenere a bada le emozioni. Attenzione al portafoglio a causa della presenza non proprio positiva di Giove. Non sono previsti grandi guadagni ma alcune novità in ambito lavorativo potrebbero mettervi alla prova. Alcune situazioni in ambito patrimoniale potrebbero destabilizzare i rapporti familiari.

Vergine, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox indica come il weekend potrebbe essere segnato da un momento di pausa, potreste sentire il bisogno di prendervi del meritato relax. Il periodo è florido e positivo e nelle prossime settimane avrete modo di risolvere diverse questioni importanti.

