Oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 19 novembre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo Paolo Fox le relazioni durature potrebbero incontrare qualche problema nei prossimi giorni, anche per discussioni abbastanza banali. Qualcosa potrebbe cambiare anche per le relazioni giovani, cercate quindi di rilassarvi maggiormente in questo fine settimana.

Scorpione: la presenza positiva di Venere indica buoni propositi in ambito relazionale, anche con le amicizie. In questo periodo avete capito quanto sia importante rinnovarsi, ma tutto dipende dalla vostra forza di volontà. Mercurio e Marte nel segno garantiscono maggiore forza e determinazione, in particolare il periodo è favorevole per i giovani studenti.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: il weekend sarà incentrato su nuove valutazioni, cercate di analizzare meglio alcune situazioni che avete lasciato in sospeso. Saranno 3 giorni caratterizzati da alcuni dissidi dovuti alla posizione opposta della luna, attenzione particolare all’ambito familiare.



