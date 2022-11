Oroscopo Paolo Fox oggi, 19 novembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: sentimenti

Questo sabato come sarà per i 12 segni zodiacali? Vediamo cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per l’Ariete, adesso si può superare un piccolo problema che c’è con il fisico o altre situazioni. C’è anche una piccola vena polemica in queste ore. Il Toro vive l’opposizione dei pianeti ma è quasi alla fine: adesso le giornate iniziano ad essere un po’ interessanti. I Gemelli allo stesso modo vivono delle opposizioni che però non dureranno ancora a lungo: presto questo segno si libererà di un peso. In questo momento la Luna è favorevole. Il Cancro vivrà delle tensioni e dei piccoli intralci nelle prossime ore e forse questo segno vorrebbe anche un po’ di comprensione in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 novembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, i pianeti…

Ariete, adesso puoi anche affrontare un piccolo problema che riguarda il fisico o altre situazioni particolari: questo però non è un motivo per incupirsi. Saranno giornate produttive in vista del 2023: infatti nei primi sei mesi del prossimo anno, Giove sarà favorevole. Oggi si può ragionare bene, con Mercurio favorevole. Inoltre, se ci sono dei conflitti d’amore, meglio parlare immediatamente, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse una vena polemica è tornata nel corso delle ultime ore.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 novembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Toro, l’opposizione dei pianeti veloci è quasi al termine. Finalmente queste giornate iniziano a essere un po’ più interessanti. Ci saranno ritorni di fiamma ed emozioni che sembravano lontane: queste possono essere recuperate. Questo comunque è un segno pratico: è governato da Venere che rappresenta il romanticismo e l’amore, ma allo stesso tempo il Toro pensa anche ai soldi. C’è un po’ di amarezza se ci sono questioni che non sono state risolte oppure se c’è un debito che non è stato sanato, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, tensioni?

Gemelli, queste opposizioni planetarie non dureranno ancora a lungo. Entro il 6 dicembre, infatti, ti libererai da un peso, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo momento, comunque, i dubbi sono tanti. In particolare, hanno dei dubbi quelli che vorrebbero rialzare la testa dopo aver subito una vera offesa. In particolare, chi ha messo in discussione la tua persona o la tua immagine, pensi che debba essere “punito”. In questo momento, però, è meglio riflettere. La Luna è favorevole.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 novembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cancro, tra oggi e domani ci saranno dei piccoli intralci e delle tensioni. Tu, come dice l’Oroscopo di Paolo Fox, sei una persona molto forte e riflessiva, però ogni tanto, quando ti trovi innanzi un grande impegno o una perplessità e spesso non sai bene come muoverti. Forse vorresti avere più comprensione attorno. Non è escluso che, per una crescita interiore che hai sviluppato negli ultimi mesi, tu ora ti senta differente da chi ti circonda o addirittura migliore.













© RIPRODUZIONE RISERVATA