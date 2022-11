Oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: stelle

Il sabato comincia con l’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Leone è un periodo importante e la Venere aiuta sia amicizie che sentimenti. Le giornate del 24 e del 25 saranno interessanti e anche il weekend non sarà niente male. Per la Vergine, sono giornate utili ma magari c’è bisogno di curare di più il fisico. Attorno al 24 potrebbe però esserci una polemica. Per la Bilancia, la Luna è nel segno: in questo periodo si può ottenere qualcosa in più, anche nei confronti degli altri. Per lo Scorpione sono giornate un po’ particolari: Venere è stata già nello spazio del segno quindi magari c’è già una storia d’amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 19 novembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: sentimenti

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, il periodo

Leone, questo periodo è importante. C’è una bella Venere che aiuta amicizie e sentimenti. Inoltre oggi e domani avrai una buona posizione della Luna e una bella capacità di azione: per questo è meglio guardare al futuro e non pensare al passato. Inoltre se c’è stato un blocco in amore o sul lavoro, piano piano si potrà recuperare, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Le giornate del 24 e del 25 novembre: saranno molto interessanti! Questo weekend riporta in auge emozioni di un certo peso.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 novembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Vergine, queste sono giornate utili che comportano la necessità di rivedere compiti e obblighi. Chi ha lasciato da parte la cura del fisico, ora dovrà fare un controllo o magari recuperare, anche se non è il caso di porsi troppi obiettivi, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Il fine settimana aiuta un buon recupero e, tra l’altro, se in amore ci sono state delle perplessità, sarebbe meglio parlare. Attorno al 24 potrebbe esserci una polemica che però andrebbe evitata.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, l’amore

Bilancia, oggi la Luna è nel segno e questo porta una certa armonia. Magari non tutto è andato come avresti voluto ma, con un po’ di prudenza e pazienza, si potrà andare lontano, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Può darsi che tu debba risolvere una piccola questione di famiglia o di lavoro, ma in questo momento Mercurio e Venere sono tornati favorevoli. In questo periodo, puoi ottenere qualcosa di più. Anche nei confronti degli altri c’è una bella capacità d’azione.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 novembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Scorpione, per te sono giornate un po’ particolari, perché rivelano una grande voglia di amare. Venere è stata già nel tuo spazio zodiacale nella prima parte di novembre quindi magari l’amore c’è già. Il cielo del prossimo anno dice cose buone: hai una grande capacità di recupero. Prima di arrivare al prossimo anno, dal 6 al 20 dicembre ci saranno delle opportunità, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox.













© RIPRODUZIONE RISERVATA