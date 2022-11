Oroscopo Paolo Fox oggi, 19 novembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci…

Iniziamo questo sabato con l’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Sagittario, avere Mercurio e Venere nel segno aiuta molto: le stelle infatti aiutano e il 2023 sarà particolarmente fertile, soprattutto per chi vuole rinnovare un amore. Il Capricorno, invece, negli ultimi mesi si è impegnato molto: spesso si sente più maturo di quanto non sia e ha molte responsabilità. Il prossimo anno sarà molto importante. Per l’Acquario, la Luna è in buon aspetto e le emozioni tornano anche grazie a Mercurio e Venere favorevole. Per i Pesci, sono giornate polemiche e nervose: forse esporre i dubbi potrebbe aiutare.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Capricorno, il prossimo anno…

Sagittario, avere Mercurio e Venere nel segno non è cosa da poco: con questo cielo, le stelle aiutano. Le stelle del 2023, in particolare da gennaio a maggio, saranno fertili per chi vuole concludere un accordo. Chi desidera sposarsi o vuole fare delle cose in più in amore e non solo, potrà trovare fortuna. Addirittura per chi vuole rinnovare un amore, dopo una separazione, questo è un cielo propositivo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, negli ultimi tempi ti sei impegnato tanto ma questa non è una novità. Spesso questo segno si sente più grande e più maturo di quanto non sia, questo perché sente addosso parecchie responsabilità. Il prossimo sarà un anno importante: la prima metà con Giove nervoso e la seconda con uno splendido cielo. La grande capacità di azione ti sarà riconosciuta e non devi demoralizzarti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox! Dopo un periodo di grande impegno, arriva sempre un premio. Questo fine settimana può riportare alla luce qualche dubbio.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, la Luna

Acquario, c’è una Luna in buon aspetto, con delle emozioni che tornano anche grazie a Mercurio e Venere favorevoli. C’è però una grande differenza con gli inizi di questo mese: in molti vorranno scoprire nuove emozioni anche in amore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. La tendenza è positiva: le coppie che vogliono sposarsi o convivere potranno contare sui primi sei mesi del prossimo anno. Il 2023 infatti sarà un anno importante, ma bisognerà sfruttare i mesi migliori, come gennaio e febbraio. Se ci sono problemi economici o finanziari, è meglio riflettere con attenzione su quello che c’è da fare.

Pesci, queste sono delle giornate un po’ particolari: per molti sono nervose e polemiche. La cosa migliore sarebbe esporre i dubbi che stai trascinando da tempo: chi ha perso un riferimento, tra agosto e settembre deve agire e non cercare per forza di ottenere quello che desidera. Sentimenti? Se non ti senti amato, ora si può cercare altrove. C’è chi vive un amore part-time: l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di fare attenzione perché, se qualcosa non funziona, entro il 24 dovrai essere molto chiaro.











