Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 19 ottobre 2019: Scorpione, Leone, Pesci, Acquario

Oroscopo di oggi sabato 19 ottobre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele per la giornata di oggi, sabato 19 ottobre 2019. Il noto astrologo ha parlato durante la sua consueta rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. Il Cancro si trova di fronte a un weekend molto confuso nel quale si vivono delle situazioni di non facilissima gestione. La Vergine deve iniziare a parlare chiaro, cercando di vivere il tutto in maniera molto calcolata. La Bilancia è pronta a vivere delle emozioni molto interessanti che possono portare a rinnovarsi rapidamente. Il Sagittario è pronto nei prossimi due giorni a vivere un weekend in cui c’è grande voglia d’amare, certo si deve trovare di fronte la persona giusta. Questo è un momento in cui tutto gira in maniera positiva se si asseconda con grande forza emotiva. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario dopo 48 ore in calo arriva un week-end che riporta in auge la sua voglia di amare. Avere Giove nel segno significa molto. In amore incontri. Chi ha già una bella storia ripensa a un figlio. Chi ha una storia duratura può essere messo alla prova. Gli uomini del segno quando non si sentono capiti o sono a caccia di novità vivono emozioni alterne. Il Capricorno ha un grande legame con il passato, difficile chiudere una porta. Bisogna racimolare sempre esperienze legate a ciò che è stato. Nelle coppie in crisi c’è la possibilità di dimenticare Dall’estate c’è un nuovo progetto nuovo. I Capricorno che non riescono a lavorare bene in gruppo cercano soluzioni un po’ diverse ed esterne. L’Acquario sabato e domenica ha maggiore tranquillità. Non bisogna assolutamente cedere alla noia. Va detto a tutti gli innamorati in particolare. Quelli che hanno un amore difficile e cerca altro non si deve scoraggiare. Risolvere problemi personali e a livello fisico. Non sempre il lavoro paga e appaga i Pesci. Chi è un segno d’acqua e punta solamente sul lavoro sbaglia perché ha bisogno di vivere le emozioni da protagonista. Cielo bello per chi entro la fine del mese può portare successo.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Ora è il momento di analizzare Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per l‘oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete ha un fine settimana fonte di disagio, capita a causa della Luna storta. Questo non significa che le cose non funzionano ma che ci sono dei disagi come si diceva prima. Magari una situazione che non allieta. Magari si è forti quando si portano avanti dei progetti, non manca la volontà. Il Toro ha investimenti per la casa, ci sono collegamenti con l’abitazione e con un trasferimento desiderato o voluto. Tanti i motivi per cui si ha paura di cambiare. Il fatto che Urano sia nel segno da mesi porta la necessità di cambiare. I Gemelli hanno un fine settimana importante con forza in più. 48 ore che ora portano dubbi solo se ci sono state crisi a fine settembre o a inizio ottobre. Novità per cause o questioni legali e per chi come il segno ama vivere le cose alla giornata c’è molto stress. Il Cancro sabato e domenica ha giornate confuse. Cancro, Ariete e Capricorno vivono week-end di tensione a causa di una Luna dissonante. Molti vogliono un po’ di sicurezza ma se ci sono dispute oggi e domani si deve evitare di ampliare le cose. Si è al centro di polemiche.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha un week-end che inizia a regolare i conti. Non sempre è facile che si stabilisca con gli altri un legame fruttuoso. La Vergine dagli inizi della settimana deve parlare chiaro. Bisogna darsi da fare e se da un po’ di tempo si cerca l’amore e nel lavoro non ci sono state risposte questo è un periodo positivo. Novembre è un mese limite, ciò che è superfluo si allontana e questo è davvero importante. La Bilancia ha emozioni che si rinnovano. La Luna tocca il segno. Se si pensa che una persona sia stata troppo lontana va recuperata. Chi è solo da tempo punti su novembre. Se lo Scorpione è tra quelli che vedono sempre un bicchiere mezzo vuoto cambiate idea. Anche se si lavora in modo meno certo dell’anno scorso si è sempre un punto di riferimento



© RIPRODUZIONE RISERVATA