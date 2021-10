Oroscopo Paolo Fox oggi 19 ottobre 2021/ Acquario, Gemelli, Bilancia: le previsioni

Nuovo giorno, nuovo appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox? Che giornata sarà quella di oggi, martedì 19 ottobre 2021, per i segni di Aria? Non ci resta che scoprirlo grazie al celebre astrologo e al consueto appuntamento con la rubrica Latte e stelle sulle frequenze di Radio Latte e miele. Partiamo con l’Acquario, alle prese con qualche dossier di troppo. Poi abbiamo i Gemelli, tra Venere opposta e le novità in amore, mentre la Bilancia si avvicina a giorni degni di nota per i sentimenti…

Acquario, c’è bisogno di chiarezza!

L’Acquario in questo martedì sente che c’è bisogno di chiarire alcune cose: voglio dare a questo segno 5 stelle, perché se sta cercando una nuova occupazione, se ha già fatto dei cambiamenti, ora si sente più forte. Magari stai affrontando un periodo di revisione: i progetti nati negli ultimi anni devono essere cambiati o chiusi a favore di altri. Secondo l’oroscopo Paolo Fox insomma è molto importante adesso cambiare pelle, non ostinarsi se qualcosa non funziona. Contatti produttivi con ambienti lontani.

Gemelli, l’analisi dell’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli, fra sabato e domenica prossimi, saranno veramente pronti a fare una scelta in amore. Le uniche tensioni possono nascere se quest’amore è perso, lontano, o se magari ultimamente ci sono state tante difficoltà. Lo dico perché Venere è opposta, ma non lo sarà più a novembre. Sei un po’ meno sicuro di una relazione e certe emozioni non sono più focose e passionali come una volta. Secondo l’oroscopo Paolo Fox devi ottenere un po’ di tranquillità attorno a te e forse questa è una giornata utile per mettere in chiaro tante cose, anche sul lavoro. Meriti comunque 4 stelle di forza su 5!

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per la Bilancia

Oggi bisogna fare i conti con questa Luna opposta che non indica un calo, ma una tensione che è piuttosto evidente. Io comunque ti dò un buon oroscopo, 5 stelle, perché sei certamente abile nel superare i problemi, però è probabile che ci sia qualche difficoltà in famiglia. Secondo l’oroscopo Paolo Fox questo giorno impone autodisciplina, forse anche autocritica, in casa, con i figli. Professione in movimento e decisioni importanti da prendere. Intanto ti anticipo che il weekend sarà bello per i sentimenti.



