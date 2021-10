Oroscopo Paolo Fox oggi 19 ottobre 2021/ Capricorno, Toro, Vergine: le previsioni

Nuovo giorno, nuovo appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. Cosa devono aspettarsi i segni di Terra per la giornata di oggi, martedì 19 ottobre 2021? Il celebre astrologo ha fornito una risposta a questo quesito nel corso del classico appuntamento sulle frequenze di Radio Latte e miele con la rubrica “Latte e stelle”. Il Capricorno deve fare i conti con un po’ di stanchezza a causa della Luna, mentre la Vergine deve fare delle riflessioni in amore. Il Toro, infine, deve fare i conti con il monito lanciato dal personaggio televisivo…

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per il Capricorno

Già da lunedì ti senti un po’ sottotono, colpa di questa Luna dissonante che potrebbe indicare anche tante e troppe cose da fare. Troppe tensioni perché devi mettere a posto alcune cose di lavoro, perché la famiglia chiama. Sei sempre tu il riferimento quando qualcosa non va: tu conosci certi meccanismi che scattano sul lavoro o in famiglia.Secondo l’oroscopo Paolo Fox quindi attento a non lasciarti risucchiare da questo vortice di tensioni! Forse bisognerebbe essere un po’ filosofi e aspettare qualche ora, magari il fine settimana, per superare un problema.

Vergine, i consigli dell’oroscopo Paolo Fox

La Vergine ha troppa diffidenza proprio in amore e qui bisogna capire con chi hai a che fare: se è una persona che ti osteggia, se è una persona che è lontana dai tuoi desideri, attenzione alle polemiche che quasi sempre saltano fuori nei weekend. Altrimenti lascia passare il tempo, perché mentre questa fase di ottobre non è proprio un granché, da novembre si recupera quota. Se poi in casa la tensione è alta, cerca di tirare il freno a mano.

Toro, il monito dell’oroscopo Paolo Fox

Meglio evitare polemiche in famiglia: i rapporti fra genitori e figli in questo periodo sono un po’ particolari e nervosi. Medita sulle tue esigenze più profonde, ascolta la voce della coscienza che vuole concretezza, una concretezza che, sia in amore sia in famiglia, verrà regalata e gestita da una Venere splendida a partire da novembre. Secondo l’oroscopo Paolo Fox questo è un monito e un invito per tutti coloro che hanno una storia e vogliono recuperarla, ma soprattutto per quelli che vogliono fare nuovi incontri.

