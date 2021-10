Oroscopo Paolo Fox oggi 19 ottobre 2021/ Chi al top tra Pesci, Scorpione, Cancro?

Quali sono le novità che ci attendono oggi, martedì 19 ottobre 2021? L’oroscopo Paolo Fox provvede a fornirci qualche indicazione! Il celebre astrologo e personaggio televisivo è intervenuto sulle frequenze di Radio Latte e miele grazie alla rubrica “Latte e stelle”, analizzando in particolare la situazione dei segni d’Acqua. Partiamo dai Pesci, che possono guardare con fiducia al futuro, mentre lo Scorpione deve fare suo un moto: “calma e sangue freddo”. Il Cancro, infine, è alle prese con una settimana decisamente particolare…

Oroscopo Paolo Fox: Pesci, sorriso a metà

Stai cercando di vivere delle relazioni nuove: naturalmente ognuno ha la propria storia, però questa Venere contraria mi parla di ripensamenti nelle coppie di lunga data, aggiustamenti che vanno portati avanti in famiglia, mentre chi è solo, o magari è reduce da una separazione, ancora non recupera, però attenzione perché da novembre, dopo la prima settimana, Venere inizierà un transito lunghissimo e molto interessante. Secondo l’oroscopo Paolo Fox quindi io direi che soprattutto per coloro che hanno rinunciato a un amore e stanno aspettando l’occasione per amare, questo periodo di transizione è in vista di un novembre e di un dicembre che potrebbero portare veramente qualcosa di bello, per il cuore. Il risveglio del mondo emotivo e sentimentale può coinvolgere anche quelle coppie che non hanno avuto la crisi estiva. Questo cielo favorisce anche, in vista del 2022, la procreazione, il matrimonio, la convivenza e persino un nuovo incontro per chi è rimasto deluso. Insomma, calma e sangue freddo, piano piano le cose andranno meglio! Tuttavia se c’è qualcosa che non va, affronta subito i problemi, soprattutto in famiglia, perché il prossimo weekend sarà un po’ pepato. No ai ricordi, sì a una visione ottimistica del futuro.

Scorpione, le novità dell’oroscopo Paolo Fox

Lo Scorpione dovrebbe farsi scivolare le cose addosso, perché queste sono giornate un po’ particolari. Secondo l’oroscopo Paolo Fox c’è bisogno di puntualizzare un rapporto? Soprattutto se è troppo faticoso da gestire? Non essere troppo orgoglioso perché altrimenti questo è il classico periodo in cui lo stress, che hai accumulato da tempo, può facilitare anche l’insorgere di fastidiosi disturbi: calma e sangue freddo.

Cancro, è momento di cambiamenti

Questa è una settimana un po’ particolare: c’è chi dovrà fare una scelta di lavoro, non proprio felice, altri dovranno allontanarsi da un percorso che è stato valido per anni e ora non lo è più. Secondo l’oroscopo Paolo Fox insomma, ci sono dei cambiamenti e ho parlato già di un autunno in cui l’immagine professionale sarebbe stata diversa e forse una novità recente, anche un cambiamento, non dipendente dalla tua volontà, pesa un pochino. Rammentiamo che il tuo è il segno dei ricordi, per cui se qualcosa sta variando, forse ricordi com’era bello prima e come è tutto più difficile adesso. Il sapore della vita è forte e appassionato, ma non proprio come piace a te.

