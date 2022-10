Oroscopo Paolo Fox oggi, 19 ottobre 2022/ Previsioni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Iniziamo la giornata di mercoledì con l’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni. Per l’Ariete non manca la voglia di fare e le polemiche ma adesso le cose potrebbero andare meglio e arrivare dei successi. Per il Toro possono nascere nuove relazioni anche se preso arriveranno delle opposizioni planetarie. Per i Gemelli, c’è un periodo migliore per trovare un nuovo amore: meglio però fare attenzione con Sagittario e Pesci. Per il Cancro ci sono stati momenti difficili ma ottobre porterà buone novità nonostante Giove sia ancora opposta.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, il cielo

Ariete, in questo momento non manca la voglia di fare: per questo l’Oroscopo di Paolo Fox dice che arriveranno i successi, anche se le ultime settimane sono state piuttosto pesanti. In questi giorni ci sono state polemiche e momenti di disagio ma passerà. Tu vuoi uscire sempre al meglio da ogni competizione. Per questo, se hai sbagliato qualcosa o se hai alzato i toni di una discussione, sarà meglio tornare a più miti consigli.

Toro, nuove relazioni possono nascere, ma andranno verificate, come consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre, avremo delle opposizioni planetarie. Per questo sarà meglio conteggiare bene i soldi e mettere a posto questioni pratiche, soprattutto per i single. Chi invece sta in coppia, dovrà spendere magari un po’ di più per la casa. Occhio alle bollette rimaste in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, gli amori…

Gemelli, da questo momento in poi, si può parlare di un periodo migliore per trovare un nuovo amore. In questo periodo con Venere ancora attiva c’è infatti un buon cielo per trovare un amore, come dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Tu sei un attento esploratore delle emozioni che ti circondano, ma attenzione perché una persona potrebbe sfuggire al tuo controllo. Meglio stare attenti soprattutto con Sagittario e Pesci.

Cancro, ci sono stati momento difficili in cui i Cancro hanno rischiato di non capirsi. Ottobre porterà buone novità. C’è ancora Giove opposto che parla di problemi a lavoro o di un progetto che forse non sta andando come dovrebbe, ma più ci avviciniamo a fine mese, più le cose andranno per il verso giusto. Se in passato ci sono stati problemi in amore o se una relazione è nata insieme ad un altro rapporto, meglio fare attenzione. Queste ultime giornate sono state conflittuali, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox.











