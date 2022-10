Oroscopo Paolo Fox oggi, 19 ottobre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa succederà in questo giovedì? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Sagittario a settembre c’è stato qualche disagio ma ora è possibile cambiare rotta. Le cose infatti andranno meglio a partire dalla fine di ottobre anche se è ancora molta la scontentezza. Per il Capricorno è importante dare spazio a progetti: chi ha in bilico qualcosa, da fine ottobre riceverà delle risposte importanti. L’Acquario invece potrebbe subire qualche ritardo alla fine del mese: questo segno deve fare attenzione ai soldi. Per i Pesci, bene l’amore: le storie che nascono in questo momento sono importanti. Se c’è qualche problema, le cose andranno meglio dalla prossima settimana.

Oroscopo domani 19 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Capricorno, il futuro

Sagittario, ora è possibile iniziare a pensare ai cambiamenti. A settembre hai avuto dei disagi ma ora è possibile cambiare rotta o squadra e le cose andranno meglio. Inoltre le decisioni prese entro la fine dell’anno saranno protette da questi pianeti. È ancora forte però la scontentezza, perché in certe giornate ti senti anche aggressivo verbalmente. Forse perché avresti voglia di stare un po’ per conto tuo e non sopporti nessuno, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Quando ci sono delle tensioni, ti allontani e cerchi di rimanere distante da tutto ciò che è faticoso. Occhio al fattore economico: attenzione ad un affitto o un contratto.

Oroscopo Branko oggi 18 ottobre 2022/ Previsioni segno per segno: da Ariete a Pesci

Capricorno, importante dare spazio a progetti, soprattutto se stai lavorando a una grande cosa. Dal 23/24 ottobre arriveranno delle risposte. Forse ancora non hai le idee chiare di ciò che andrai a fare nell’immediato futuro, ma il 2023 sarà un anno importantissimo. Chi ha in bilico un progetto, entro la primavera, potrà farlo decollare, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. A chi ha problemi d’amore con il partner si consiglia di recuperare il rapporto già questo fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, la fine del mese

Acquario, in questo momento supera le tensioni, le paure e le incertezze! Questo segno è diviso in due. È governato da Saturno, il pianeta più conservatore dello zodiaco, e da Urano, che è progressista e rivoluzionario. Ci sono dei momenti in cui l’Acquario fa il moralista e altri in cui pensa a cose in maniera trasgressiva. Alla fine del mese potrebbe esserci qualche ritardo. Inoltre, attenzione ai soldi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 ottobre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: amore...

Pesci, le storie che nascono in questo momento sono importanti anche se è sempre meglio non lasciare il certo per l’incerto. Se c’è una buona base, in un rapporto, anche se è stato minato da incomprensioni, dalla prossima settimana le cose andranno meglio. Infatti avremo Sole, Venere e altri pianeti attivi, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Dal 24 di ottobre inizia una fase di grande vantaggio e sarà più facile resistere alla pressione esterna. Ottobre e novembre segneranno un periodo di grande importanza, soprattutto per lavoratori e studenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA