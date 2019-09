OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 19 settembre 2019: Toro, Bilancia, Sagittario, Leone

Oroscopo oggi giovedì 19 settembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare l’andamento segno per segno, seguendo quanto raccontato a LatteMiele dal noto astrologo. L’Ariete si trova a vivere un amore molto importante. Alcuni vivono una relazione stabile che può portare a sorridere. Le stelle del Toro sono estremamente protettive. Il lavoro si può sbloccare e regalare delle soddisfazioni. Il Cancro è un segno molto sensibile che si trova pronto a vivere un momento importante in famiglia. Tra i segni con un cielo molto interessante oggi c’è sicuramente la Vergine che si troverà in questa giornata a sfruttare una grande occasione. La Bilancia invece ha scarsa convinzione per quanto riguarda le sue attività personali. Lo Scorpione invece affronterà la giornata sottotono senza la carica che in questo momento ci si aspetterebbe dal segno. Il Sagittario ha un ottimo cielo e forza per riuscire a uscire dal tunnel che nelle ultime settimane aveva creato delle preoccupazioni. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo ora ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox nel dettaglio partendo da Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. L’Ariete che ha un amore importante o una relazione stabile in questi giorni poi potrebbe essere costretto a verificare la tenuta del sentimento, c’è chi è in crisi e chi è tranquillo. Anche nelle relazioni fluide ci sono incomprensioni a volte. Il Toro ha stelle efficaci e protettive, in questi giorni un progetto di lavoro si può bloccare, probabilmente era una fregatura e si sarebbe rischiato di fare una brutta figura. Le stelle avviano le cose che portano vantaggio, bloccano le situazioni che in questo momento non funzionano. Adesso bisogna andare avanti e c’è maggiore fiuto. Anche i ragazzi avranno qualcosa in più. I Gemelli più arriva dicembre e più staranno meglio, si muovono le situazioni. Tutti i nemici e le persone che hanno creato dei problemi sono davvero meno considerati. Forse si sta ristrutturando il proprio lavoro anche se non si è ancora agli impegni del 2020. Il Cancro è molto sensibile, si apprezza molto l’accoglienza, si è il segno che rappresenta la famiglia. Se c’è qualcosa che non va si pensa che siano gli altri a creare problemi. Si è volubili nel carattere. In questo periodo ci sono situazioni in cui si dà la colpa ad altri se siete stati costretti ad un cambiamento.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ora soffermiamoci per l’oroscopo di Paolo Fox su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il Sagittario ha grande forza, ottimo cielo, non si è nel tunnel scuro delle prime due settimane di settembre e quando si vuole uscire dal solito tram tram bisogna farlo. Se si guardano le cose dall’alto si diventa più contenti. Il Capricorno ha una giornata interessante, con Luna favorevole e Saturno con Marte favorevoli. L’Acquario ha un giovedì pesante, da superare la fase di stop, non si può fare tutto. Non si vive di solo lavoro e soli soldi. Si è generosi ma se ci si dona troppo e non si pensa alla propria forma fisica. Ci sono tante cose da fare. Il periodo è migliore rispetto al passato. I Pesci devono lasciare perdere le prime due settimane di settembre, se si era pronti a partire con un progetto forse non eravate certi che andasse così ben. Si deve lasciare passare un po’ di tempo e cercare di non innervosirsi. Si deve curare per la salute. Non bisogna fare le ore piccole.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Infine per l’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci ora su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone deve sapere cosa desidera con un Giove forte fino a fine novembre. I Leone che credono sempre di essere i più forti possono parlare ma non potranno andare avanti. Quelli che hanno una grande capacità avranno successo. La Vergine ha un oroscopo importante. C’è una grande occasione, i risultati non sono solo a carico, si deve solo capire con chi si lavora. Spesso si accettano incarichi pesanti, l’importante è uscirne bene. Si è forti e si viene valutati al meglio. L’amore torna protagonista. Si è attratti dalla mente di una persona. La Bilancia ha un periodo di scarsa convinzione sulle attività. Molti sono in pena, c’è chi ha più spese in casa. Si ama la casa briosa e si vogliono avere sorrisi e situazioni positive. Se c’è stato uno stress familiare si può anche recuperare. Mercurio e Venere hanno effetti positivi. Lo Scorpione in questo giovedì è sottotono, a inizio settimana si era davvero sottotono. Si stanno rivedendo molte cose e si è stati giù di corda. Ottobre è un mese importante. Non si deve esitare ad andare dal medico anche per una piccola stupidaggine. Ci si deve curare di più.



