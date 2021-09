Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 settembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 19 settembre 2021? Non resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: passate questa giornata dedicandovi alla calma e al relax. Siete alle prese con dei progetti che hanno subito diversi rallentamenti, nonostante ciò tendete ad andare sempre avanti contro tutto e tutti e questo potrebbe generare eccessiva stanchezza. Provate a rallentare per riprendervi al meglio.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Tendenzialmente siete persone tranquille, pacifiche, ma nonostante questa indole siete anche molto battaglieri. In questo periodo qualche ingiustizia potrebbe portarvi a discutere e lottare per ottenere consensi. Nonostante un periodo altalenante, la giornata di domenica potrebbe rivelarsi interessante in ambito amoroso.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Gli impegni e le energie spese durante la settimana renderanno la domenica particolarmente difficile da superare. L’inizio settimana caratterizzato dalla Luna in posizione opposta ha causato ritardi fastidiosi. Superata questa giornata, sarete pronti per ripartire.

