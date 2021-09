Oroscopo Paolo Fox oggi 19 settembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, domenica 19 settembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “L’ambito lavorativo continua a destare diverse preoccupazioni. Forse la continua competizione alla lunga può destabilizzare anche un segno così forte e deciso come il Leone. Anche in ambito relazionale le polemiche possono aver lasciato diversi strascichi, cercate però di andare oltre con la giusta cautela”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Questa domenica potreste sentirvi leggermente giù di morale, vuoi startene per conto tuo. Attenzione a non provocare guai. Se siete infastiditi dalla presenza di qualcuno, meglio che evitiate le discussioni e sviate piuttosto i motivi di fraintendimento e scontro.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Con la giusta calma state recuperando il terreno perduto. Ti sembra che non sia così, in quanto da un po’ di tempo le cose vanno leggermente a rilento, ma i tempi per accelerare si avvicinano con il nuovo anno. La rincorsa è stata presa, ci sarà modo per risolvere il passato, per ora pensa giorno per giorno.

