Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 settembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 19 settembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Approfittate dalla positività profusa dal transito di Venere. Le coppie forti si rafforzeranno ancora di più, mentre chi ha vissuto una triste separazione avrà un approccio molto più tranquillo e rilassato. La giornata sarà positiva in particolare per chi è alla ricerca di incontri interessanti”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi? La presenza positiva di Venere nel segno sarà un incentivo per le emozioni. Dedicatevi ai sentimenti e all’intimità se siete in una relazione stabile. Per chi invece cerca l’amore è il momento di guardarsi intorno con attenzione, qualche telefonata inaspettata potrebbe rivelarsi l’occasione giusta.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Si prospetta una domenica interessante, in senso positivo. Può essere l’occasione giusta per superare definitivamente delle recenti delusioni e preoccupazioni: ritroverete grande energia e razionalità. La tensione degli ultimi mesi vi ha fatto perdere il controllo di alcune cose, riuscirete però a riprendere il contatto con la realtà. È una giornata positiva sia per gli incontri che per ritrovare se stessi”.

