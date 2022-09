Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 settembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: le previsioni

Comincia una nuova settimana e l’Oroscopo Paolo Fox ci aiuta ad affrontarla nel migliore dei modi. L’astrologo ha fornito le sue previsioni tramite l’appuntamento su Radio Latte Miele, spiegando che giornata sarà quella di oggi, lunedì 19 settembre 2022, per coloro che sono nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli… Per il primo segno, c’è un po’ di stanchezza da smaltire, anche per via di alcune tensioni degli ultimi giorni. Con gli altri due segni invece si affrontano anche altri temi, come quelli sentimentali…

Oroscopo Paolo Fox: il lunedì dell’Ariete

Ariete, cos’è accaduto domenica? Perché se ci sono state delle preoccupazioni e delle tensioni oggi bisogna cercare di non alimentarle ulteriormente, avverte l’Oroscopo Paolo Fox. Mercoledì sarà una giornata buona. Un po’ di stanchezza c’è e tra l’altro alcuni Ariete hanno affrontato anche delle situazioni abbastanza impegnative, a livello fisico, a livello lavorativo. L’astrologo continua a considerarti forte perché questo è un anno in cui, anche se stai faticando, ti libererai di un peso, però è normale che ci siano anche delle giornate un po’ sottotono.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, in amore…

Toro, la Luna è interessante e Venere anche: è un cielo completamente diversi rispetto alla prima metà di settembre. Se c’è stata una crisi d’amore, si può recuperare. Chi è giovanissimo, attraverso l’amore, potrebbe scoprire dimensioni completamente diverse rispetto a quelle che conosce. C’è uno spirito d’avventura che può essere appagato molto facilmente. Strano che si parli di avventura per il Toro che solitamente è descritto come un segno conservatore: non ci dimentichiamo che Urano, in transito nel segno da diversi anni, ha creato nuove situazioni. Sapete quanti Toro negli ultimi temi hanno deciso di allontanarsi da storie o situazioni spiacevoli? Questo perché finalmente c’è il coraggio di rivoluzionare la propria vita, precisa l’Oroscopo Paolo Fox.

Gemelli, la Luna oggi non è particolarmente incisiva per il vostro segno, ma mercoledì e giovedì saranno giornate migliori. Non dovete temere che in amore succeda qualche “patatrac”, però è certo che questa Venere dissonante vi fa capire che non siete del tutto contenti o forse siete travolti dalle emozioni e non sapete bene a chi dare i resti. L’agitazione nel settore sentimentale è un po’ alta e, secondo l’Oroscopo Paolo Fox, chi non ha una storia è agitato per questo motivo, ma non bisogna affrettarsi.











