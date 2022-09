Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 settembre 2022/ Cancro, Leone, Vergine: amore, lavoro e…

Ecco un nuovo lunedì da affrontare nel migliore dei modi: per questo c’è l’Oroscopo Paolo Fox, che nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele ha fornito le sue previsioni. Che giornata sarà quella di oggi, 19 settembre 2022? Stanno per scoprirlo coloro che sono nati sotto il segno di Cancro, Leone e Vergine. Per quanto riguarda il primo segno, i suggerimenti riguardano la sfera sentimentale, oltre che lavorativa. Giornate di riflessioni per i Leone, anche alla luce di alcuni progetti futuri; infine, i Vergine, reduci da alcuni ostacoli, hanno delle situazioni in fermento…

Cancro, questa Luna nel segno è molto interessante, perché porta un vigore mentale eccellente, secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Cercate anche di sviluppare quel sesto senso che avete, perché voi siete un po’ dei veggenti e potreste anche fare a meno dell’oroscopo, perché quando c’è una giornata che non va, lo capite dall’inizio, dalle prime ore del mattino. Oggi questa Luna vi fa capire se ci sono degli angoli bui in un rapporto. Sempre in via sperimentale la situazione lavorativa che comporta cambiamenti, nuovi accordi, nuove alleanze o magari un o’ di ansia per un progetto nuovo che non sapete ancora bene come andrà a finire.

Oroscopo Paolo Fox: il lunedì di Leone e Vergine

Leone, l’Oroscopo Paolo Fox ricorda che mercoledì e giovedì la Luna sarà nel segno, quindi queste prime due giornate della settimana potrebbero essere molto utili per cercare di capire cosa fare tra qualche giorno. Anche i rapporti di lavoro potrebbero essere gratificati e gratificanti. Marte e Giove sono in ottimo aspetto e non vi mancano buone idee: dal 23 arriverà anche il Sole positivo! Chi ha cambiato rotta o ha chiuso un capitolo della propria vita lavorativa non è scontento, perché è subito pronto ad iniziare un nuovo percorso. Ricordatevi che dovete progettare una serie di rinnovamenti, soprattutto se il vostro è un lavoro indipendente. L’amore parla di dialogo, parole e spero che sia sempre viva la comunicazione con la persona di sempre, così come lo è stata ad agosto. Nuovi amore comunque sempre favoriti.

Vergine, Venere transita nel segno: pronti a tutto, pur di aiutare un sentimento a crescere. Molti ostacoli ci sono stati nel passato, avverte l’Oroscopo Paolo Fox: chi è reduce da una separazione, dovrebbe sfruttare questa buona Venere per fare degli incontri. Anzi, se vi organizzate fra venerdì 23 e domenica 25, non sbaglierete, perché in quel lasso di tempo anche la Luna sarà nel segno. Ecco perché bisogna anche entusiasmarsi, lasciarsi andare all’emotività e non cercare sempre di giustificare sempre tutto e tutti con la ragione. Questioni di lavoro in fermento e Marte dissonante parla di un po’ di stress: non tutto sta andando come vorresti con le tempistiche.











