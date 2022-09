Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 settembre 2022/ Il lunedì di Capricorno, Acquario e Pesci

Amore, lavoro e salute: l’Oroscopo Paolo Fox non lascia nulla al caso, anche oggi, lunedì 19 settembre 2022. Che giornata sarà allora quella odierna? In questo caso ci soffermeremo su Capricorno, Acquario e Pesci, anche loro protagonisti del consueto appuntamento su Radio Latte Miele dell’astrologo. Qualche questione da risolvere per i primi, mentre i nati sotto il segno dell’Acquario devono fare attenzione alle spese; infine, in ripresa i Pesci dopo qualche giorno di difficoltà. Ma proseguite nella lettura per approfondire ogni aspetto…

Oroscopo Paolo Fox: che lunedì sarà per il Capricorno

Capricorno, questa Luna opposta, oggi e domani, fa pensare all’Oroscopo Paolo Fox che abbiate qualche problema di risolvere. Siete in crescita, il 2023 sarà dalla vostra parte, ma vi aspettano questi mesi di sperimentazione e test, soprattutto se state per fare qualcosa di nuovo o c’è un incarico importante che è un po’ sottoposto a giudizio. Questo è un periodo che incide sulla vostra tranquillità e oggi e domani sarete un po’ su di giri: attenzione!

Oroscopo Paolo Fox: amore e lavoro, Acquario e Pesci

Acquario, tutto quello che fate adesso è importante, ma bisogna dare un occhio al portafoglio, perché le spese sono troppe e dovrebbero, in questo periodo, essere limitate secondo l’Oroscopo Paolo Fox. I rapporti genitori e figli sono un po’ complessi, comunque non c’è più quell’aria pesante che abbiamo trovato ad agosto, perché Venere non è più contraria, Marte è favorevole e Giove è intrigante. Va bene anche innovare sul lavoro. L’amore sta fermo un giro ma solo perché ci state pensando.

Pesci, finalmente due giornate sì. La settimana scorsa, soprattutto venerdì 16 e sabato 17, avete avuto dei seri problemi o qualche discussione. Dovete mantenere un buon equilibrio in amore, perché anche se avete la persona migliore al vostro fianco, in questi giorni apparirete un po’ svagati e stanchi. Forse c’è anche qualcuno che non sta bene e dovete assisterlo. Riuscire a fare tutto è complicato, ma questo inizio settimana, con la Luna in trigono, vi dà un elemento di forza in più. Per i sentimenti: anche se avete dubbi, gelosie o fastidi, decidete dopo il 29 settembre, perché questa Venere insidiosa potrebbe farvi dire qualcosa che non pensate e magari, quando arriverà ottobre, secondo l’Oroscopo Paolo Fox, potreste rimpiangere di aver detto qualcosa di sbagliato.

