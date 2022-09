Oroscopo Paolo Fox, oggi 19 settembre 2022/ Stelle di Bilancia, Scorpione, Sagittario

Pronti per questo lunedì 19 settembre 2022? Potete contare sull’aiuto dell’Oroscopo Paolo Fox, che ha fornito come di consueto le sue previsioni tramite l’appuntamento su Radio Latte Miele. Dunque, i nati sotto i segni di Bilancia, Sagittario e Scorpione stanno per scoprire che giornata sarà quella odierna. Ad esempio, il primo segno ha un cielo stimolante, ma non mancano gli ostacoli da superare. Tensioni anche per lo Scorpione, con cui si affronta anche il tema amore. Le stelle sono invece tranquille per i Sagittario…

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, un abbraccio…

Bilancia, un caldo abbraccio! Ecco di cosa avresti bisogno secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Intanto un abbraccio arriva venerdì 23 visto che il Sole entra nel segno e spero che le persone attorno a te siano solidali. Tirate fuori le vostre belle qualità: quelle che avete anche riscoperto e che tendete a tenere nascoste. Saprete attirare le persone giuste a voi e il settore delle amicizie è molto ben stimolato da questo cielo. La Luna dissonante oggi parla però di piccoli intralci, ovvero piccoli problemi che dovrete superare con pazienza. Il vero recupero ci sarà da mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox: tensioni e scelte, Scorpione e Sagittario…

Scorpione, acque agitate lunedì e martedì, poi quiete e remi in barca il 21 e il 22 settembre. Queste due giornate vi possono aiutare a superare una difficoltà secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Ricordate che voi siete sempre a caccia di un amore vero: cercate di non annullare gli sforzi che avete fatto fino ad ora. Avrete una nuova luce che brillerà nella vita sentimentale e questa Venere conferma che sono superate le piccole grandi tensioni del mese di agosto. I cuori solitari possono essere favoriti. Questo è un cielo che vi dà una mano a risolvere tantissimo!

Sagittario, stelle tranquille, ma molto intense mercoledì e giovedì. Immagino che entro giovedì dobbiate fare una scelta, magari nell’ambito dell’attività. Molto ben illuminato è il settore dei contatti, anche con il lontano; non escludo che i giovani vogliano andare in un’altra città per provare la propria capacità lavorativa. Tutto quello che porta novità e che vi fa uscire dal solito ambiente è ben visto non soltanto dalle stelle, ma anche da voi. Siete generosi e pronti a dare un aiuto concreto in amore e non dovete temere che la vostra riserva di pazienza e generosità si esaurisca, visto che Giove è favorevole, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.











