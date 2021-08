Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 agosto 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: le previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 2 agosto 2021? Non vi resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 agosto 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: è importante che mediti bene prima di fare scelte che potrebbero rivelarsi contraddittorie o addirittura sbagliate. Non c’è più la confusione di luglio, adesso abbiamo anche delle stelle meno bellicose per quanto riguarda le relazioni, le amicizie, gli amori. Tuttavia, resta sempre questo nodo lavoro, dove evidentemente vai a fare cose diverse dal passato. Sarà un autunno in cui addirittura ci sarà chi prenderà una pausa di riflessione, poi dipende dall’età (i più giovani potranno fare praticantato). Tutto quello che nasce in questo periodo, che ti promettono in questi giorni, sembra essere in qualche modo part time e quindi devi affrontare delle situazioni giorno dopo giorno. Tu stesso potresti desiderare un cambiamento che riguarda anche quello che hai impostato negli ultimi anni. Un po’ di attenzione con i soldi.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 agosto 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Agosto può essere il mese dell’amore? Assolutamente sì, è chiaro però che ci vuole la vostra disponibilità al colloquio. La voglia di stare con il partner aumenta. Dal 12 c’è un grande cielo, con la Luna nel segno, dal 16 ancora di più, perché Venere sarà nel vostro spazio. Questo è un oroscopo di rivalsa, di emozioni belle e invito chi è solo a guardarsi attorno.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. In questo momento è giusto affidarsi all’amore, ma senza troppe aspettative. Sono proprio i nuovi rapporti che lasciano un po’ a desiderare, soprattutto se hai incontrato una persona già legata, se magari ti interessa qualcuno, ma provi una strana sensazione. Per esempio, quando stai sui social e ci parli sei molto contento, molto emozionato, poi l’incontri di persona e “mmmh…”, le cose non vanno: ci sono strane sensazioni che potrebbero colpire anche le coppie di lunga data, quindi un po’ di attenzione ci vuole.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 1-7 agosto 2021/ Classifica segni Top: pesci…

© RIPRODUZIONE RISERVATA