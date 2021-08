Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 agosto 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete curiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, lunedì 2 agosto 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “In questo momento siete presi fra due fuochi… Da una parte la volontà di rinnovarvi, di cambiare, dall’altra anche un po’ di paura. Se andrete a sostituire una persona o magari a iniziare un nuovo lavoro, mostrerete forza, perché questo è il vostro temperamento, ma dentro di voi vi chiederete se ce la farete. Questo è anche un periodo in cui in amore avreste bisogno di una persona solida, ma il problema del Leone è che si mostra solido di suo e quindi solitamente attrae persone un po’ deboli, un po’ stravaganti e tu stesso ami dominare nel rapporto, Il problema è che poi, quando hai qualche problema, non sai a chi rivolgerti: cerca emozioni vere”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Una situazione di lieve rallentamento è quella che le stelle hanno deciso per voi: non tanto per le questioni pratiche, anche se nel lavoro non siete molto contenti, ma soprattutto nelle relazioni familiari e sentimentali. In questi giorni, soprattutto questo lunedì 2 agosto, sarete proprio voi a mettere “i puntini sulle i”: se qualcosa non va bene, se una persona vi stranisce, se c’è qualcosa che non quadra, avremo dei Sagittario borbottoni, che per 48 ore dimenticheranno di essere il segno più generoso e socievole dello zodiaco. Calma e sangue freddo. Sempre un po’ di prudenza con le articolazioni.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete, che è pronto a reagire, soprattutto se le provocazioni sono troppe, se le tensioni sono state esagerate. In questa giornata, tra l’altro, la Luna torna favorevole: è un cielo importante quello che coinvolge gli Ariete, almeno fino al giorno 4. Serve un po’ di pazienza nei rapporti con la Bilancia.



