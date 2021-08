Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 agosto 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e lavoro

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, lunedì 2 agosto 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Ogni tanto devi prendere quota e riprendere fiato. Questo agosto è partito in maniera un po’ strana: la giornata di domenica non è che sia stata proprio tonica. Alterni momenti in cui sei molto contento e altri in cui sei molto stanco e vorresti buttare all’aria tutto: calma! Per quanto riguarda le questioni di lavoro, se stai aspettando una novità, dall’11 potrebbe sbloccarsi qualcosa. Certo è che non vorrai fare le cose che facevi prima e quindi, a livelli diversi, tutti gli Scorpione stanno cambiando e probabilmente dall’autunno avranno altra gente attorno o anche preoccupazioni, doveri, obblighi, ma anche, si spera, piaceri”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi? Non si deve perdere la voglia di fare. Avremo una giornata, quella di giovedì, in cui la Luna sarà nel segno del Cancro, e anche venerdì: quelle 48 ore potrebbero portare una buona emozione. Qualsiasi cosa tu debba dire o fare in amore, parla entro Ferragosto. Stelle interessanti.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Questa è una giornata in cui guardate tutti di soppiatto: non è colpa vostra, però tra lunedì e mercoledì qualche altarino potrebbe saltare, qualche verità nascosta potrebbe affiorare e, se ci sono delle situazioni poco chiare, dei nodi non sciolti in amore, proprio voi potreste sentirvi verbalmente aggressivi. Sono tre giorni in cui è meglio mantenere la calma, soprattutto se già vivete un rapporto strano. Poi magari vi manca qualcuno, poi semplicemente in questo momento vi fa arrabbiare chi, fino a qualche tempo fa, per voi era un mito e adesso è diventato, non dico un incubo, ma quantomeno un punto interrogativo: calma e sangue freddo. Ricordatevi sempre che il bel tempo tornerà, anche in amore, ma in questo momento o siete troppo critici o vivete una situazione di piccolo dubbio. Controllate la forza, la forma, per le prossime due giornate: non strapazzatevi”.

