Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 agosto 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questo primo lunedì del mese di agosto non può prendere il via senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 2 agosto 2021?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: è un bel cielo, occorre mettere subito in gioco la vostra volontà di azione. Agosto di solito è un mese da dedicare alla vacanza, ma per voi non sarà così, perché già dall’11 avremo anche Mercurio nel segno e il Sole dal 22. Quindi o state programmando qualcosa di importante oppure in questi giorni non riuscite a staccarvi un attimo da quello che state facendo o da quello che vorrete fare. Attenzione alle polemiche, perché qualcuno vuole trascinarvi in un gorgo di tensione in cui dovreste evitare di fare scelte sbagliate.

Il Capricorno attraversa un momento di grande rilievo. Questo segno vive sempre in maniera dimessa tutte le situazioni della sua vita, perché è abituato a faticare, quindi quando c’è qualche agevolazione quasi non ci crede. Però, a guardar le stelle dell’anno scorso, dei primi mesi di quest’anno e quelle di agosto, sembra che un miglioramento ci sia stato. Perlomeno si affrontano le cose con più coraggio. Le uniche giornate un po’ sottotono potranno essere quelle di giovedì e venerdì, ma per i sentimenti e per le decisioni di lavoro non ci saranno problemi.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro, che deve mettere a posto qualche contenzioso di tipo economico. Quindi, attenzione ai conti, sia che tu debba controllarli, sia che qualcuno li stia controllando per te. In realtà, dal punto di vista dei contatti questo è un periodo un po’ strano e certe trattative ritardano. L’amore premia e dovrebbero essere finite le divergenze che, nelle prime tre settimane di luglio, hanno visto molte coppie ai ferri corti.

