Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 agosto 2022/ Cancro, Leone e Vergine: il martedì

Le previsioni per la giornata di martedì 2 agosto 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Cancro

Cancro: I nati Cancro devono avere una persona cara al proprio fianco, altrimenti stanno male. Si rischia altrimenti di chiudersi in una sorta di narcisismo che non porta da nessuna arte. Chi deve ripartire da zero, che sta cercando nuovi collaboratori, soci: è molto indaffarato e a questo punto c’è chi si ferma, c’è chi riparte, ma bisogna stare sempre in pista.

Cosa devono attendersi Leone e Vergine secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone: Due giornate interessanti: tu sei una persona molto attraente, anche quando non ti senti particolarmente affascinante, sai che grazie ala mente e al tuo modo di fare, riesci ad accattivarti le simpatie degli altri. Sensazioni speciali in vista ed un agosto che fa scivolare, dal’11, Venere nel tuo segno: questo rappresenta amore.

Vergine: Sono giornate particolari giovedì e venerdì: Mercurio avrà una forza in più. Potrei immaginare il mese di agosto, per molti, non di completo relax e dedito al lavoro! L’amore va tutelato e forse anche coccolato un po’ di più in un periodo che potrebbe regalare soddisfazioni importanti in questo ambito, pur senza forzare eccessivamente i tempi.c

