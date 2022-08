Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 agosto 2022/ Cosa attende Ariete, Toro e Gemelli

Arriva la domenica e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a martedì 2 agosto 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sull’Ariete

Ariete: Ci sono giornate in cui bisogna dire le cose con calma, senza farsi prendere da quella foga che caratterizza da sempre la tua vita. In questi giorni abbiamo una fase di grande rivalsa, una piccola rivoluzione è in corso, e in certi giorni non ti senti tranquillo. Forse, quando non riesci ad ottenere tutto e subito, ti arrabbi. Cerca di dare tempo al tempo e ricorda sempre che Giove è nel segno e quindi veramente passeranno dei mesi importanti per rivalersi. Non fare che l’ansia diventi tua nemica.

Oroscopo domani 3 agosto 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Cosa attende Toro e Gemelli secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Toro: “O ci sposiamo o ci separiamo” e, sul lavoro, “o si fa come dico io oppure è meglio che ognuno vada per la propria strada”. È chiaro che questo è un momento in cui i Toro non vogliono avere contraddittori. Ci sono Toro che hanno già deciso di convivere e sposarsi e altri che invece vorrebbero, in questo momento, liberarsi di un peso. In realtà, questo è l’oroscopo della definizione: qualsiasi cosa tu abbia in mente, hai deciso di farla e senza perdite di tempo.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 agosto 2022/ Tutto su Capricorno, Acquario e Pesci

Gemelli: Due giornate importanti: Giove e Sole sono ottimi! Penso a chi doveva risolvere un problema legale, penso a chi ha un grande progetto e Giove sarà favorevole per tre anni! Quindi, da oggi in poi, si parte alla grande. L’unico rimprovero ai Gemelli è che forse hanno fatto un po’ tropo ovunque. In questo caso è meglio cercare di concretizzare le situazioni; fare una cosa e farla bene.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 agosto 2022/ Cancro, Leone e Vergine: il martedì

© RIPRODUZIONE RISERVATA