Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 agosto 2022/ Cosa attende Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia, Scorpione e Sagittario: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 2 agosto 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

Cosa si aspetta la Bilancia secondo le previsioni Oroscopo Paolo Fox?

Bilancia: Sei tra i segni che, da metà maggio, hanno iniziato una rivoluzione non sempre facile da gestire. Quindi vai nelle profondità di un rapporto, soprattutto se non funziona. Mi rivolgo in particolare a quelle coppie che lavorano più sull’apparenza che sulla sostanza. A volte, per paura di parlare e farsi vedere in crisi, si rimanda tutto e il rischio è quello di trovarsi una montagna di complicazioni da affrontare. Ecco perché questo è un oroscopo al bivio per alcuni legami sentimentali.

Oroscopo domani 2 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo Paolo Fox, tutto su Scorpione e Sagittario

Scorpione: Se posso darti un consiglio: cerca di anticipare i tempi, perché poi dal fine settimana ci saranno delle tensioni. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox capita, ai nati Scorpione, di prendere tutto un po’ di petto. Cerca di stare attento con questa agitazione, perché rischia di mettere in crisi sopratutto te stesso. Non pensare, in amore, a situazioni finite.

Oroscopo domani 2 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Sagittario: Le relazioni sono sempre importanti e per te c’è una conferma: Giove ti protegge, quest’anno e l’anno prossimo! Questo significa che, se stai facendo una cosa importante, sarà prorogata e, tra l’altro, entro la primavera del prossimo anno, ci saranno delle novità. Il Sagittario ha già delle idee importanti. L’amore tocca il Sagittario: potrebbe essere quello di coppia o un nuovo amore.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo domani 2 agosto 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA