Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 agosto 2022/ Tutto su Capricorno, Acquario e Pesci

Prosegue la settimana e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a martedì 2 agosto 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per il Capricorno

Capricorno: Devi cercare di mettere in ordine tante cose: forse stai facendo troppo e io penso che, soprattutto i Capricorno, agli inizi di luglio, abbiano avuto uno stop, un problema di tensione e forse, in questi giorni, stanno vivendo una sfida in cui si stanno giocando il tutto e per tutto, in una competizione che dovrà vederli protagonisti e vincenti. Questo naturalmente costa fatica e poi attenzione ai rivali e agli invidiosi, perché tu, in effetti, sei una persona che dà molta sicurezza, perché è in grado di essere sempre forte anche nei momenti più difficili.

Acquario e Pesci, che martedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: Queste due giornate indicano energia, con Luna favorevole. Ci sono delle persone che, secondo te, non ti capiscono, vanno un po’ a rallentatore e sono conservatrici. In questo momento, vuoi riscoprire cose piacevoli: può capitare che persone avanti con l’età inizino a fare cose che non facevano da tempo. È finalmente tornato nell’Acquario uno spirito un po’ folle che contraddistingue il segno, che poi piace perché rinnovare il gioco è importante in amore e nella propria vita.

Pesci: Il peggio è passato e non c’è nulla di peggio che sentirsi poco amati: bisogna ritrovare una bella stabilità, anche dal punto di vista emotivo. Questo è il segno dei moti d’animo contrastanti e che si lamenta di più per attirare l’attenzione. Ci sono delle situazioni che vanno gestite con molta cautela e agosto è il mese in cui bisognerà capire bene dove stare, cosa fare e da che parte andare. Le stelle dell’amore sono più protette.

