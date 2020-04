Oroscopo Paolo Fox Oggi 2 aprile 2020/ Classifica: Ariete flop, Cancro in calo…

Paolo Fox, oroscopo segno per segno, oggi 2 aprile 2020: segni perdenti

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox diamo uno sguardo ai segno che purtroppo oggi vivranno una giornata da perdenti. Ariete: la giornata per il segno sembra essere davvero nervosa e agitata. Non si sanno mascherare le emozioni, quindi quando c’è un qualcosa che non piace si vede da subito che il segno ne soffre. Si deve essere maggiormente prudenti in questo momento. Bilancia: il segno è decisamente sottotono in questo momento. Attenzione a una Luna dissonante che porta ad essere più concentrati sulle situazioni che si vivono di giorno in giorno. A volte qualcuno cerca di avere un rapporto dominante e questo non fa piacere. Sagittario: si vive un periodo di grandi indecisioni, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Alcuni progetti di lavoro poi sono stati passati sotto la lente di ingrandimento con la voglia di rivederli minuziosamente. Anche nei rapporti di lunga data potrebbero esserci dei problemi con aprile e maggio bersagliati da una Venere opposta.+

Segni in fase di stallo oroscopo Paolo Fox

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora a dover analizzare i segni che invece sono fermi, in una fase di stallo. Cancro: il segno ha grandissima sensibilità che può essere amplificata in questo periodo dal passaggio positivo della Luna nel segno. Si vive un periodo molto complesso e quello che fa soffrire è la mancanza di punti di riferimento. Tra le buone notizie però c’è un Saturno finalmente non più opposto. Leone: Saturno è in opposizione e invita a liberarsi di quelli che sono le cose più marginali. Si ha a cuore una situazione molto importante, ma comunque in questi giorni è inevitabile rimandare alcune situazioni al futuro. Si devono cercare soluzioni diverse anche perché grandi responsabilità sono arrivate improvvisamente sulle spalle. Capricorno: si cercano delle soluzioni, ma al momento non è così facile trovare il modo di sbloccarsi. Ci vuole molta pazienza per arrivare al punto. La Luna opposta però non bloccherà i nuovi equilibri di questo cielo.



