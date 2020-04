Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 aprile 2020/ Gemelli, Sagittario, Leone e Scorpione

Oroscopo: le previsioni di oggi 2 aprile per Gemelli e Sagittario

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino anche i segni di Gemelli e Sagittario. I Gemelli possono puntare sull’amore, con Venere che sta per entrare proprio nel segno. Importante la comunicazione. Per avviare maggiore occasione di spaziare e fare amicizia finite per dar corda anche a chi non vale la pena di frequentare. Alcune scelte possono essere superficiali ma va bene così. Si ama poi confrontarsi con gli altri. Non tutti devono essere persone speciale. C’è voglia di ampliare lo spazio. Il Sagittario sarà molto indeciso, la Venere che sta per andare in opposizione costringe a fare il punto della situazione. Quelli più agitati avranno a che fare con una persona e ne vorrebbero un’altra accanto.

Paolo Fox, oroscopo per Leone e Scorpione

Grazie allo studio dell’oroscopo di Paolo Fox ecco quanto detto per Leone e Scorpione. Il Leone ha Saturno in opposizione e sente un momento di limitazione e anche un desiderio di amare. Si deve capire meglio com’è finito marzo. Il mese ha messo alla luce discrepanze in un rapporto. Si devono fare scelte. Piano piano anche per lavoro si dovrà agire con tranquillità. Lo Scorpione è favorito dalle stelle, la giornata è utile per affrontare anche dei discorsi interrotti, il consiglio è di non rimandate nulla al fine settimana. Lieve rallentamento nel week-end. Come l’Ariete non si amano le limitazioni.



