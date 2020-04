Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 aprile 2020/ Scorpione e Toro al top, Gemelli in amore e lavoro…

Andiamo per l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 2 aprile 2020, a vedere quei segni che si possono considerare al top. Il Toro si trova di fronte a un Saturno dissonante che può creare qualche problema, ma nonostante questo sta recuperando energia ed è in costante crescita. L’unica limitazione arriva su qualche progetto che si ha in mente, ma va anche detto che in questo periodo è un male comune. Lo Scorpione in questo momento è decisamente spinto da questo cielo positivo. Si tratta di una giornata davvero molto utile per andare a recuperare qualche discorso che in precedenza era stato interrotto e aveva creato non pochi problemi. C’è comunque forza e dinamismo per portare avanti le proprio idee con grande carica. Il Cancro giova di una Luna nel segno che però amplifica costantemente le sensazioni e di conseguenza anche le emozioni. Forse cercare di rimanere fermi un attimo davvero, sfruttando questo periodo di sosta forzata, porterà a uscirne magari anche rafforzati.

LAVORO – Ecco una breve analisi del lavoro seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Il Toro si può paradossalmente trovare di fronte a un buon momento per il lavoro. Se da una parte un Saturno dissonante può portare a limitare un nuovo progetto, o quantomeno a rinviarlo, dall’altra troviamo la possibilità di contattare persone, magari tramite social, per avviare progetti per l’estate. I Gemelli devono stare attenti a fare delle scelte affrettate perché queste potrebbero rivelarsi alla fine un po’ superficiali e pronte a far perdere del tempo. Piace molto confrontarsi con le altre persone e mettere in evidenza le proprie idee senza problemi in questo senso. I Pesci finalmente sono pronti a lasciarsi alle spalle un momento non semplicissimo, questo perché sta per arrivare il momento in cui appare ormai alla porta la soluzione di alcuni questioni pratiche. Lo Scorpione deve sfruttare il momento anche perché si va incontro a un weekend dove potrebbero esserci dei rallentamenti.

AMORE – Come per il lavoro facciamo un excursus sull’oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda l’amore. I Gemelli in questo momento devono assolutamente puntare sull’amore e sui sentimenti. Venere infatti sta per entrare nel segno e regalerà delle ottime sensazioni molto presto. Attenzione però a fare tutto con fretta, anche perché il tempo c’è e si può coltivare tutto con grande cura. Il Sagittario invece si trova di fronte a una posizione totalmente diversa visto che Venere sta per entrare in opposizione. Si è decisamente indecisi, ma nonostante questo molto presto si dovrà prendere una decisione e per farlo servirà freddezza cosa che non c’è ma che si deve trovare in fondo al cuore. L’Acquario, come tutti, vive un grave disagio in questo momento e capisce meglio quali sono i valori di quanto ha. Quando si potrà ripartire dunque questo permetterà di dare una svolta al proprio momento personale, cercando di trovare l’accelerata giusta per raggiungere ottimi risultati.



