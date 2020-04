Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 aprile 2020/ Vergine, Pesci, Bilancia e Capricorno

Previsioni oroscopo Paolo Fox oggi 2 aprile per Vergine e Pesci

Lo studio dell‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche con i segni di Vergine e Pesci. La Vergine ha bisogno di sprint, si è un segno che non si ferma mai e ha una grande capacità di recupero. C’è una grande volontà di recupero. Si riescono comunque, nonostante la situazione, a fare tante cose. Tempo per riflettere ne abbiamo. I Pesci devono avere un rapporto d’amore, per il segno in questione è importante. Ci si deve andare piano se si è incontrato una persona che sembrava carina un giorno e invece non lo è o chi ha un passato tormentato. Prudenza. Questioni pratiche in risoluzione.

Analisi oroscopo Paolo Fox per Bilancia e Capricorno

Voltiamo pagina e soffermiamoci per l’oroscopo di Paolo Fox su Bilancia e Capricorno. La Bilancia è sottotono, la Luna dissonante richiede attenzione. Si detesta criticare gli altri ma a volte è necessario crearsi uno scudo. Se c’è chi accusa, attenzione ma si può rispondere anche a tono se necessario. Il Capricorno sta cercando soluzioni che non è facile trovare, la Luna opposta rende riflessivi. I segni di terra vogliono sempre garanzie per il futuro e adesso ovviamente tutto è lento. Tutto è un pochino più rallentato ora, anche in un periodo come questo ci sono persone come il segno in questione che riescono a vedere oltre e hanno un rapporto costruttivo con la realtà.



