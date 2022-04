Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 aprile 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: amore e salute

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo approfondimento esamineremo i segni di Aria e le indicazioni date dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di capire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto concerne la giornata di oggi, sabato 2 aprile 2022? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e capire se le stelle – come vi auguriamo noi de “IlSussidiario.net” – saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: sei forte, ma anche molto nervoso e agitato per quello che sta accadendo. Sapevi che sarebbe stato un anno di piccole o grandi rivoluzioni e sappiamo anche che l’Acquario però non si accontenta. Tanti Acquario dicono: “Ma quando arriverà il periodo in cui sarò soddisfatto?”. In realtà è probabile che questo periodo di grande estasi arrivi, ma duri poco, perché l’Acquario dopo un po’ vuole cambiare. Tempo di nuovi accomodamenti, di nuovi equilibri da sottoscrivere entro il 10 di maggio. Cielo molto passionale e comunque positivo.

Ora invece è giunto il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Ritrovare un po’ di romanticismo sarebbe utile e aprile è un mese che permette ai Bilancia di rivalutare anche le cose importanti della vita. Bisogna ricordare che da maggio avrete Giove opposto: se c’è da fare pace, fate pace, se c’è da vivere un amore, chiarite, se c’è da fare un passo che riguarda la vostra forma fisica, non esitate. Questo di oroscopo Paolo Fox porta delle soluzioni. Sappiamo che i Bilancia a volte tentennano, rimandano, ritardano: un po’ perché sono pigri, un po’ perché non vogliono affrontare delle situazioni stressanti, però sarebbe un errore, in questo momento, fare dietrofront. Facile contare sull’aiuto di persone che ti vogliono bene.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono anche per quest’oggi l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Bisogna amare appassionatamente, ma anche capire se una relazione è giusta oppure no. Alcuni segni zodiacali, ad aprile, si renderanno conto che certe emozioni vanno tenute sotto controllo. Avete tanta energia da spendere, ma spendetela con le persone giuste! Un ripensamento potrebbe nascere in un periodo in cui, soprattutto a livello sentimentale, c’è qualche incomprensione da colmare. Per le coppie che stanno insieme da tempo anche incomprensioni banali, su come organizzare la giornata, su chi deve assumersi le responsabilità dei figli e così via. Nuovi amori al rallentatore.











