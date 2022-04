Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 aprile 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: chi al top?

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche oggi catalizzano l’attenzione degli appassionati di astrologia, materia tanto imperscrutabile quanto indicativa del nostro destino. In questo approfondimento ci dedicheremo soltanto ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni date dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. Nel dettaglio, cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, sabato 2 aprile 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita così: “In questo periodo hai un cielo importante. Dal 5 arriva Venere favorevole, per cui posso dire: via libera ai sentimenti! Via libera alle passioni e alla riscoperta di un’emozione: persino a una passione pericolosa, perché non ci dimentichiamo che, qualche volta, lo Scorpione vuole vivere tensione in amore. Cerca di misurarti, di trattenerti, se ogni tanto ti scappa la pazienza come sarà già capitato a marzo, perché aprile ti mette di buzzo buono e comunque hai un buon rapporto con la realtà. Questo vale anche per le questioni di lavoro”.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: bello questo Cielo, se ti vuoi innamorare! Anche part-time, anche semplicemente sfogando il tuo istinto. D’altronde l’amore, per alcuni segni zodiacali e soprattutto per i segni di Acqua, è il sale della vita e non possono vivere senza una passione. Forse alcuni nati Cancro sono rimasti a secco di relazioni o comunque di emozioni fin dagli inizi dell’anno ed ecco perché bisogna recuperare. Le sensazioni che proverete saranno giuste.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Questo Cielo dice: via libera all’amore, non pensare al passato! Se una persona non ti merita, non è che con stelle buone improvvisamente diventa come la desideri: è più facile cambiare. Anche le persone più giovani si ritroveranno in un momento di grande forza, a livello sentimentale. Ci sono state troppe uscite e sappiamo che il 2021 è stato un anno un po’ pesante, anche per il lavoro, ma si recupera. Ecco perché bisogna dare forza alle nuove idee! Periodo importante e una novità nella vita delle giovani coppie può capitare: periodo fertile, un po’ per tutto”.

