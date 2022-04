Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 aprile 2022/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete…

Nuovo appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, dedicate a tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo focus concederemo spazio ai segni di Fuoco, per mezzo delle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, sabato 2 aprile 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “In grande recupero da maggio. In questo periodo però è come se fossi messo alla prova oppure un lavoro che hai preparato non è ancora evidente e lo sarà, appunto, da maggio. Questo è un cielo molto bello per chi ha dovuto sostituire una persona, ha avuto un incarico nuovo, ma fino ad oggi ha avuto riconoscimenti sulla carta, ma poco concreti. Se ancora aprile porta dei rallentamenti, vai oltre e prova, per esempio, a innamorarti di nuovo, perché adesso è possibile. Tuttavia, nelle relazioni con Toro e Scorpione, ci sono stati molti problemi”.

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario: in amore siete un po’ perplessi. Attenzione alle relazioni con persone molto diverse per età, ceto sociale, idee, perché tu a volte ti butti a capofitto in una storia senza ragionare e seguendo l’istinto, poi però, quando torni razionale, capisci di avere sbagliato. Il riferimento è in particolare ai cuori solitari o a chi di recente ha dato spazio a una persona che non meritava tanta sincerità. Tu vivi sempre le emozioni in maniera appassionata, ma attenzione ai calcolatori, a quelli che possono anche prendersi gioco di te, prendendo spunto dalle tue emozioni, che sono così sincere, per creare un proprio tornaconto. Ecco perché anche nelle coppie di lunga data, dove non si mette in discussione l’amore, aprile porterà una sorta di verifica dei sentimenti.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Siete al centro di una rivoluzione planetaria che secondo me è interessante, perché c’è un risveglio, c’è voglia di fare e ci sono delle occasioni da sfruttare. Le stelle ti danno un’occasione, ma poi le capacità sono le tue. Quindi, se ti danno la possibilità di farti valere, poi devi dimostrare il tuo valore. Questo è solo il principio perché sappiamo che, da maggio, anche Giove sarà nel segno. Non è che tutto improvvisamente si sblocca, però rispetto a delle questioni di lavoro o legali, che all’inizio dell’anno hanno preoccupato, adesso c’è un passo in più. A maggio andrà ancora meglio e, al limite, potrai liberarti da qualcosa che non ti piace. Nuovi amori molto passionali!











