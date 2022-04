Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 aprile 2022/ Vergine, Capricorno e Toro: previsioni

Questa seconda giornata del quarto mese dell’anno non può prendere il via senza scoprire le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, destinate a tutti gli amanti dell’astrologia. In questo focus ci occuperemo in particolare dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. Più dettagliatamente, che cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto concerne la giornata di oggi, sabato 2 aprile 2022?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: “Ci sono degli ostacoli legati più che altro alle persone che ti circondano. È come se avessi scoperto da poco che ci sono dei tipi che magari ti sorridono davanti e poi invece agiscono in maniera negativa quando ti volti. I giovani hanno buone possibilità di farsi notare da persone importanti e ricordiamo, tra l’altro, che questo è un cielo che permette un piccolo avanzamento nel lavoro, ma in aprile, per l’amore, sarà un mese un po’ particolare: amore e tensioni viaggeranno sulla stessa lunghezza d’onda”.

Spazio ora al Capricorno nell’oroscopo Paolo Fox: è molto importante che si attribuisca all’amore un peso maggiore, soprattutto dal 5, quando Venere inizierà un bel transito. Le nuove storie sono favorite, chi si è allontanato un po’ dalla coppia dovrà tornare presente nella relazione e questo perché c’è bisogno di un piccolo “pat pat” sulla spalla, o comunque di un aiuto, visto che, dal punto di vista lavorativo, ci sono state delle problematiche, come un mancato rientro economico oppure un’occasione da cogliere che ancora non è stata colta. Chiedi! Non essere troppo orgoglioso, hai bisogno di sicurezza.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Dopo un marzo pesante, speri in un aprile migliore. Marzo è stato pesante per tanti motivi, perché poi ognuno ha il proprio tema natale, le proprie conoscenze. È però un dato di fatto che tanti Toro hanno avuto problemi d’amore: o perché realmente hanno avuto una situazione difficile o perché magari, pur amando molto una persona, questa è stata male o ha avuto dei problemi. Quindi bisognerebbe, in tutti i casi, ritrovare un nuovo equilibrio e una nuova serenità. Questa situazione astrologica, tra aprile e maggio, è importante per chi cerca un nuovo amore. Sul piano professionale, sbaglia o ha sbagliato chi ha cercato di limitarti e adesso se ne accorgerà. Ti prenderai delle belle soddisfazioni!











