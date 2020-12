Oroscopo Paolo Fox oggi 2 Dicembre 2020/ Gemelli, Bilancia, Sagittario e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di mercoledì 2 Dicembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle.

Ariete: Tra oggi e domani potrebbe esserci un po’di agitazione, per questo sarebbe bene riuscire ad evitare tutte quelle polemiche che rischiano di dare origine a delle discussioni. Fra poco si potrà contare su una situazione astrologica migliore, ma tutto ciò che nasce ora potrebbe ancora aver bisogno di aiuto. Toro: In questi giorni l’amore sembra vivere dei momenti poco brillanti: tra confusioni e bisogno di certezze risulta necessario riuscire a risolvere alcune questioni in vista di un 2021 che inviterà a disfarsi del superfluo.

Gemelli: Mercurio opposto sembra causare qualche difficoltà a livello pratico, nonostante questa giornata si presenti migliore rispetto al solito. Il 2021 sarà un anno di grandi successi, ma ora bisognerebbe riuscire a definire meglio alcune situazioni in vista di questo rilancio: prime tra tutte le questioni amorose, che negli ultimi tempi sembrano aver sofferto qualche difficoltà. Cancro: A differenza di ora, con l’arrivo del 2021 si potrà finalmente dare spazio alle proprie emozioni, trovando nuove occasioni per esprimere se stessi. Con Venere favorevole, la giornata di oggi promette grandi soddisfazioni a livello emotivo.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione che giornata sarà secondo l’oroscopo di Paolo Fox

Leone: In queste giornate le questioni di natura economica e lavorativa sembrano prendere il sopravvento, richiedendo un’attenzione tale da portare qualcuno a mettere in secondo piano tutto il resto. Venere opposta sembra segnalare possibili tensioni in ambito familiare. Buone soddisfazioni entro la fine di Dicembre. Vergine: secondo l’oroscopo Paolo Fox il 2021 porterà avanti i successi promessi dal 2020, garantendo il raggiungimento di importanti obbiettivi, ma la giornata di oggi potrebbe veder nascere qualche piccola preoccupazione difficile da esprimere. In attesa che tutto diventi più chiaro sarebbe bene riuscire a concedersi un po’ di riposo.

Bilancia: La giornata di oggi sembra mettere in evidenza alcune situazioni poco chiare di cui è necessario liberarsi: presto sarà possibile ridisegnare i propri punti di riferimento godendo di una nuova serenità. Scorpione: Venere e Luna in aspetto favorevole invitano a noi rinunciare ai sentimenti, anche se potrebbero esserci alcune questioni di tipo economico o familiari difficili da gestire. Il 2021 porterà con sé alcune importanti chiusure.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Sagittario: Continuando l’analisi dell’oroscopo Paolo Fox queste sembrano essere giornate di grande forza. Grazie al Sole nel segno si potrà contare su un maggiore ottimismo utile a dare nuovo vigore anche ai progetti rimasti in sospeso. Buone occasioni in vista anche per ciò che riguarda l’amore. Capricorno: Nonostante per i nati nel segno questo periodo risulti essere ricco di opportunità e soddisfazioni, una Luna opposta sembra rendere la giornata di oggi un po’ sottotono.

Acquario: La presenza attiva di Marte, Sole e Saturno sembra portare molte idee, e quindi anche molta confusione capace di dar vita a distrazioni. Con l’arrivo del 2021 questi pianeti esprimeranno tutta la loro forza innovatrice imponendo grandi cambiamenti. Pesci: Per riuscire a fare chiarezza all’interno di alcune questioni sentimentali sarà necessario aspettare la seconda parte di Dicembre, ma le giornata di oggi permette di recuperare un po’ forza utile a dedicarsi un po’a se stessi.



