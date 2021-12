Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 2 dicembre 2021.

Per l’Ariete nell’ultimo periodo vi è servita una grande dose di pazienza, la maggior parte di voi sta muovendo passi importanti ma con cautela al fine di ottenere finalmente i risultati sperati. Evitate le tensioni in amore in attesa di ottimi risvolti previsti per la prossima primavera.



Per il Toro: secondo l’Oroscopo Paolo Fox alcune tensioni in ambito amoroso potrebbero meritare la vostra attenzione, il transito favorevole di Venere però garantisce una buona ondata di passione. In ambito lavorativo qualcuno potrebbe iniziare a provare una certa insoddisfazione, cercando quindi un diversivo dal punto di vista professionale. Evitate le spese eccessive.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: nell’ultimo periodo la poca attenzione o la monotonia di certe azioni vi hanno leggermente destabilizzato, sopratutto in ambito lavorativo. Qualcuno però ha sfruttato giove favorevole approfittando di nuovi progetti. Attenzione a qualche problema che potrebbe subentrare in ambito familiare.

