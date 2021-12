Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 2 dicembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: il periodo è decisamente di grande forza, state iniziando a farvi spazio con le vostre idee ma la stanchezza inizia a farsi sentire. In ogni caso le prospettive future sono ottime dal punto di vista dell’oroscopo, sopratutto in ambito sentimentale.

I Fatti Vostri: oroscopo Paolo Fox, classifica oggi 1 dicembre/ I segni top e flop

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: siete un segno particolarmente polemico, sempre tendente a mettere in evidenza ciò che non considerate giusto. Questo atteggiamento potrebbe portare momenti di tensione in famiglia e sopratutto in ambito sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro cercate di spostare la vostra attenzione verso nuovi progetti, siate più aperti mentalmente verso le novità.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 dicembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: i prossimi giorni possono essere positivi, sopratutto se avrete la giusta forza di volontà nel superare i momenti difficili passati. Siete sempre molto romantici, tendeti spesso alla commozione, siate però maggiormente positivi e non pensate troppo al passato. Qualcuno potrebbe momentaneamente allontanarsi per una scelta diversa sulla quale meditare. Il 2022 sarà un anno decisamente importante sopratutto grazie al transito positivo di Giove, il pianeta delle occasioni.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 dicembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA