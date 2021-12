Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di giovedì 2 dicembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro la settimana mette in evidenza un certo miglioramento, evitate però i momenti di tensione e le discussioni sia in amore che in ambito lavorativo. Tenete presente le prospettive e seguite i cambiamenti della vostra vita senza trascurare la cura di voi stessi.

Per i nati sotto il segno del Leone, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox? Sarà un giovedì di pausa con nuovi risvolti previsti per venerdì. Cercate di evitare inutili complicazioni, forse è il caso di abbandonare un percorso sul quale stavate meditando da un po’ di tempo. State cercando di superare alcune cose del passato, in particolare alcune circostanze che ormai risultano scomode. In amore il mese di maggio sarà propizio per progetti importanti.

Vergine, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox sottolinea come questo giovedì avrete alcuni contenziosi da risolvere, mentre il fine settimana potrebbe essere un po’ sottotono. Necessitate di un po’ di meritato riposo, inoltre attenzione alla questione economica. Nell’ultimo periodo forse sono state troppe le spese per cui è necessario porsi dei limiti. In ambito lavorativo sono previsti buoni risvolti dal punto di vista della crescita professionale. In amore cercate di essere più liberi e dedicare più tempo al partner.

