Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 2 dicembre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox in amore stanno arrivando trasformazioni interessanti, attenzione però ad alcune problematiche che potrebbero nascere con il partner sopratutto per mancanza di sintonia. Non esagerate troppo, cercate di limitare le incertezze. Nei rapporti con le persone potreste dimostrarvi leggermente insofferenti e iniziare a ribellarvi al giudizio di qualcuno.

Per lo Scorpione le intuizioni sono una costante nella tua vita, seguire l’istinto è importante così come completare i percorsi già avviati. Siate però meno critici verso voi stessi e non lasciate sempre che siano gli altri a prendersi il merito delle vostre idee.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: i prossimi giorni potrebbero portare un riappacificamento in ambito sentimentale. Sono inoltre favoriti gli incontri e grazie a sole e Mercurio avrete ottime intuizioni dal punto di vista della creatività. La primavera sarà importante sopratutto per i giovani e per chi sta per completare il proprio o percorso di studi.

