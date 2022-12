Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox che come ogni giorno propone le sue frequenze su Radio Latte e Miele si concentra sui segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Ecco quali sono le previsioni della giornata di oggi 2 dicembre 2022 per questi quattro segni, come sempre alle prese con alti e bassi.

Oroscopo di Paolo Fox: la giornata di Leone e Vergine

Leone, Questa Luna è in ottimo aspetto. Più volte ho ripetuto, in questi ultimi giorni, che più cercano di abbatterti e più ti rafforzano: il tuo è un carattere eccezionale! Quando vedi che qualcuno è contro di te, non solo non gliela dai vinta, ma vuoi dimostrare che sei ancora più forte. Questa capacità di rivalsa e quella grande energia che ti coinvolge ti permettono di superare anche i momenti più complessi. Guardiamo con grande fiducia a queste stelle e anche a un fine settimana che può recuperare l’amore.

Vergine, Le ultime due settimane hanno messo a dura prova questo segno zodiacale: c’è chi addirittura è stato male, chi ha dovuto affrontare un problema e curarsi, tuttavia quello che in questo periodo è stato vissuto come malessere tornerà utile, perché rivelerà una grande esperienza: maturerai, in questi giorni, una grande consapevolezza, ovvero quella che è arrivato il momento di fare quello che veramente desideri, senza stare a sentire troppe chiacchiere e senza lasciarti influenzare da nessuno. Lo dico anche alle persone che hanno famiglia. Tra genitori e figli potrebbero essere nati dei diverbi e adesso bisogna superarli. Questo stato di stress è ancora presente ma, come per altri segni, anche per te, dalla prossima settimana, cambieranno le geometrie astrali e ci sarà qualcosa di più.

Oroscopo di Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, previsioni

Bilancia, Questo weekend nasce con la luna opposta e quindi è possibile che ci sia da affrontare un percorso non proprio facile. In realtà, tutti quelli che devono sanare una situazione, pagando lo scotto di un compromesso, sono arrabbiati. Gli affetti familiari contano, così come le persone intorno, ma quante di queste si sono rivelate affidabili e ti sono state davvero vicine? La Bilancia spesso è molto positiva nei confronti degli altri, però dovrebbe selezionare con più cura le persone a cui dare tanta fiducia e comprensione. Essere comprensivi ed educati non vuol dire essere sciocchi, eppure la Bilancia, a volte, proprio per evitare situazioni di attrito, ingoia rospi, fino a quando però sta male e si rende conto che qualcuno ha approfittato delle sue buone intenzioni.

Scorpione, Tensioni da evitare nelle relazioni con gli altri. Le coppie di lunga dato potrebbero discutere su casa o i figli. Evitate di gettare benzina sul fuoco. Importante evitare le discussioni anche in ambito professionale. Le stelle torneranno a essere positive da martedì 6 dicembre: stringete i denti ancora per poco! Soprattutto ancora nelle prossime ore sarà opportuno cercare di nascondere i proprio dubbi e le proprie malinconie, resistete fino a sabato dove potrete prendervi più cura di voi stessi.











