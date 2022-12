Oroscopo Paolo Fox oggi, 2 dicembre 2022/ Previsioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Per questo venerdì vediamo cosa ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele per quanto riguarda questo quartetto di segni: le previsioni per la giornata per quanto riguarda Ariete, Toro, Gemelli e Cancro mentre la settimana si approssima ormai al weekend.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, le previsioni

Ariete, Situazione importante e valida: questa giornata promette bene. Consiglierei di fare tutto quello che dovete fare entro gli inizi della prossima settimana, perché poi dicembre conterrà tre settimane di osservazione, più che di azione. Questo è abbastanza logico: chi deve fare un cambiamento nel lavoro, chi aspetta una risposta legale e burocratica è difficile che l’abbia proprio verso Natale. Dal punto di vista tecnico, avremo invece delle quadrature che invitano a rimandare tutto a gennaio. Guardando le stelle del 2023, posso dire che gennaio e febbraio sono mesi molto interessanti, quindi direi di rimboccarsi le maniche.

Toro, Questo è un momento importante: dal 6 alla fine di dicembre, ci saranno delle posizioni planetarie che cambiano un po’ le indicazioni per i vari segni zodiacali. Anche tu sei in mezzo, in maniera positiva, da questo nuovo versante astrologico che parte da martedì prossimo. Questo può significare, per esempio, che se devi accordarti per una questione di soldi o d’amore, ci sarà qualcosa di buono e spero che qualsiasi situazione sia rimasta in sospeso, si possa definire entro Natale. Parlo di Natale non a caso, in quanto la giornata del 24 dicembre vedrà Sole, Luna, Mercurio e Venere tutti favorevoli e quindi mi auguro che questo, per tanti nati Toro, sia un Natale di rappacificazione, se ci sono stati problemi, e di serenità in vista del 2023.

Oroscopo Paolo Fox: tutto su Gemelli e Cancro

Gemelli, Questo periodo appena trascorso, per molti Gemelli, non dico che sia da cancellare, ma tra chi si è preoccupato per una persona che non è stata bene e chi ha avuto dei problemi seri sul lavoro, ritengo che tutti i Gemelli possano dire di volere qualcosa di meglio e di più tranquillo. Certamente, dalla prossima settimana, quando non ci saranno più tante opposizioni planetarie, anche chi si è visto trattare in maniera ingiusta o chi pensa di essere stato messo in un angolo e di essersi bloccato per nulla, si potrà rivalere. È chiaro che a volte questi blocchi non arrivano per colpa di qualcuno, ma solo perché doveva andare così: chi, per esempio, ha dovuto affrontare uno stop particolare, adesso riprende, qualsiasi cosa sia accaduta. In amore, ci vuole un po’ più di tranquillità.

Cancro, Forse andare d’accordo con le persone che ti circondano no è facile, ma perché tu, da quest’estate, sei profondamente cambiato. Penso che tanti Cancro abbiano vissuto momenti di forte agitazione, In particolare, se hai iniziato un nuovo progetto, un nuovo programma, ottobre è stato un mese davvero tremendo per certi versi, novembre agli inizi ti ha dato piano piano qualcosa di più e dicembre adesso chiede ancora un po’ di pazienza. Tutti i rapporti rimasti in sospeso sono ancora in bilico, ma soprattutto questo è un cielo che sconsiglia rivalse.











