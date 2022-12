Oroscopo Paolo Fox oggi, 2 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

E’ arrivata la giornata di venerdì con l’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni in onda come ogni giorno su Radio Latte e Miele. Ultimi quattro segni dello Zodiaco sotto osservazione, tocca a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci scoprire cosa c’è da aspettarsi mentre la settimana entra nella sua seconda parte.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle per Sagittario e Capricorno

Oroscopo Sagittario

Sole, Luna, Mercurio e Venere: tutti amici! Dopo le ombre di settembre, le penombre di ottobre e i chiarori di novembre, io mi auguro che dicembre riporti la luce. Addirittura è possibile che in amore ci sia una scelta da fare e, per quanto riguarda il lavoro, si torna ad avere potere nelle proprie capacità, ma non solo: per qualcuno ci sarà anche la possibilità di aumentare di grado e di far valere le proprie ragioni.

Oroscopo Capricorno

Non saranno rare le manifestazioni d’affetto che arriveranno già dalla prossima settimana, quando prima Mercurio e poi Venere saranno nel tuo segno. Dicembre quindi è un mese di affermazioni, anche se di grande fatica perché, come al solito, ti stai preparando a un grande rilancio e a una conferma che arriverà nella primavera del 2023. Devi lavorare in questo senso e probabilmente un progetto che hai già presentato sarà accettato, con un piccolo applauso.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, il venerdì

Oroscopo Acquario

Avere fiducia in sé stessi è importante, soprattutto quando bisogna dare più spazio agli altri. Questo è un giorno più facile da gestire, per quanto riguarda l’amore, e credo proprio che sia utile, in questo periodo, pensare a tutto quello che devi fare, in vista delle prossime settimane. Le stelle sono importanti, vogliono regalarti un po’ di tranquillità e non dimenticare che questo è un ottimo cielo anche per i riscontri lavorativi.

Oroscopo Pesci

Le unioni in crisi devono stare attente a questa situazione astrale un po’ particolare. È un cielo genericamente positivo, in vista di dicembre, però: non bisogna fare passi indietro e non bisogna esagerare nelle reazioni. Dalla prossima settimana, tutto ti sembrerà molto più facile, ma se una situazione è lesa o se una relazione non è più interessante, direi quasi di voltare pagina. Hai voglia di fare una vita più tranquilla.











