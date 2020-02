Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2020/ Bilancia, Scorpione, Cancro, Gemelli e…

Oroscopo: Gemelli, Bilancia e Acquario che domenica sarà oggi 2 febbraio?

Gemelli, Bilancia e Acquario sono i segni d’Aria di cui Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni dell’oroscopo sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Partiamo dai Gemelli: periodo particolarmente utile per prendere alcune importanti decisioni riguardanti l’ambito lavorativo e sentimentale, nonostante ci siano ancora alcune problematiche ereditate dal 2019 che chiedono di essere risolte. L’opposizione di Marte invita ad avere un atteggiamento prudente. La Bilancia? Nonostante lo stato di calma apparente, sotto la superficie si sta sviluppando una profonda tensione che spinge qualcuno a mettere in dubbio la propria capacità di imporsi e di affermare la propria personalità. Ultimo segno d’Aria è l’Acquario: n questi giorni le circostanze esterne non sembrano rivelarsi particolarmente favorevoli per appagare la grande necessità di energie che attanaglia i nati nel segno. Qualche dubbio invadente riguardante il lavoro e il forte desiderio di cambiamento portato dalla dissonanza di Urano potrebbero portare qualche novità interessante. Attenzione a non tralasciare l’aspetto pratico di alcune questioni.

Oroscopo di oggi 2 febbraio: le previsioni di Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

Focus sui segni d’Acqua nelle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Si comincia dal segno del Cancro: a detta dell’esperto delle stelle ultimamente mantenere la calma sembra rivelarsi piuttosto complicato, ma riuscire a tagliare alcuni rapporti inutili e rifiutare ulteriori incarichi e responsabilità potrebbe aiutare a contenere l’agitazione. Lo Scorpione? Secondo Fox questa domenica sembra rivelare la necessità di un po’ di riposo e il desiderio di voler rifuggire scontri e conflitti. Nonostante una gran voglia di amare, qualche dubbio legato al passato potrebbe spingere qualcuno ad essere eccessivamente prudente all’interno di alcune relazioni. A chiudere la carrellata di previsioni sono quelle relative al segno dei Pesci: momento di grande forza, nonostante alcune difficoltà provenienti dall’esterno costringano ad affrontare alcuni conflitti. Una gran voglia di amare potrà dare nuove opportunità a rapporti che sembravano essersi conclusi, favorendo l’emergere di verità e confessioni che si credeva non potessero essere rivelate. (agg. di Dario D’Angelo)

