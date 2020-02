Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 febbraio 2020/ Leone, Vergine, Ariete, Sagittario, Toro e…

Oroscopo di oggi 2 Febbraio: le previsioni di Paolo Fox per Ariete, Leone, Sagittario

Oroscopo di oggi di Paolo Fox su Radio Latte e Miele che passa inevitabilmente dai segni di Fuoco. Per l’Ariete nonostante i buoni propositi relativi al mantenere la calma, durante le giornate di mercoledì e giovedì qualcuno potrebbe aver perso le staffe a causa di alcuni sforzi non riconosciuti, ritrovandosi ora con una situazione un po’ difficile da tenere sotto controllo. Sul piano sentimentale, un transito positivo di Venere porterà novità interessanti a partire da aprile. Il Leone? Questo mese invita a dare interessanti sviluppi alla sfera sentimentale, nonostante questo fine settimana sembri essere un po’ sottotono. Entro maggio sarà necessario adattarsi a nuove esigenze che riguardano il lavoro. Domenica 2 febbraio che per il Sagittario con Mercurio e Sole favorevoli aiuta a ridefinire alcuni obiettivi, ponendosi nuove mete che non si riveleranno troppo difficili da raggiungere. Momento favorevole anche per trovare nuove soluzioni all’interno dei rapporti di coppia. (agg. di Dario D’Angelo)

Oroscopo: Toro, Vergine, Capricorno che domenica sarà oggi 2 febbraio?

Anche i segni di Terra sono al centro delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox in questa domenica 2 febbraio 2020. A partire dal Toro: giornata che invita a pensare con ottimismo al mese di febbraio, nonostante una inesorabile ricerca di certezza e stabilità che potrebbe portare a qualche tensione se non dovesse venir soddisfatta. Cosa deve aspettarsi dalla giornata il segno della Vergine? Oggi ci sono 24 ore di energia, utile per recuperare fiducia nei sentimenti, anche per chi ultimamente si è trovato molto preso dagli impegni lavorativi. Ultimo segno di Terra è il Capricorno, cui Paolo Fox si rivolge per dire che le prossime settimane porteranno numerose risposte che contribuiranno a chiarire alcune situazioni che sembravano mettere a disagio i nati nel segno. Anche qualora le situazioni non dovessero risolversi come ci si augurava, avere una risposta certa aiuterà a prendere decisioni utili e coscienti. Sarà possibile chiarire alcune situazioni legate all’ambito lavorativo. (agg. di Dario D’Angelo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA