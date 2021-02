Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 febbraio 2021/ Cancro, Leone e Vergine…

L’oroscopo Paolo Fox torna protagonista per la giornata di oggi, martedì 2 febbraio 2021. Il noto astrologo ha tenuto la sua classica rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. Soffermiamoci su Cancro, Leone e Vergine.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Lo studio dei segni parte dal Cancro: Alcuni pensieri potrebbero rendere questa giornata un po’ sottotono, portando qualcuno ad innervosirsi facilmente. Secondo l’oroscopo Paolo Fox il mese di Gennaio potrebbe aver lasciato in sospeso alcune questioni sentimentali in importanti per favorire altri aspetti, ma con la fine di Febbraio una Venere favorevole potrebbe aiutare a superare alcuni avvenimenti legati al passato favorendo un recupero interessante.

Soffermiamoci ora sul Leone: Doversi fronteggiare con sfide impegnative e grandi responsabilità potrebbe portare qualcuno ad avvertire un invadente senso di stanchezza, che però non basterà a stemperare l’entusiasmo di questi mesi. Ora più che mai non sembra possibile cedere al compromesso.

Vergine, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Passiamo alla fine con la Vergine: Secondo l’oroscopo Paolo Fox la giornata di oggi sembrerebbe poter portare qualche nervosismo all’interno di una settimana piuttosto altalenante, per questo oggi sarebbe bene cercare di limitare gli impegni rimandando le questioni più importanti a domani.

