Oroscopo Paolo Fox, oggi 2 febbraio 2021/ Previsioni Ariete, Toro e Gemelli…

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per la giornata di oggi, 2 febbraio 2021, ai microfoni di LatteMiele. Come sempre c’è spazio per la rubrica Latte e Stelle tenuta dal noto astrologo. Partiamo dai segni di Ariete, Toro e Gemelli.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno di Ariete e Toro secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dal segno dell’Ariete: l’arrivo di febbraio sembrerebbe poter portare con sé numerosi stimoli, capaci di offrire diverse occasioni di riscatto dopo mesi difficili e frustranti. Secondo l’oroscopo Paolo Fox per riuscire a sfruttare al meglio questa condizione sarebbe importante riuscire a mettersi in gioco, lanciandosi nelle esperienze che capiteranno tanto in amore quanto sul piano lavorativo.

Voltiamo pagina con il Toro: la tensione di queste giornate, dovuta ad alcune situazioni complicate da gestire sul piano lavorativo, potrebbe creare dei piccoli conflitti all’interno delle relazioni più strette, portando qualcuno a dire cose che non pensa. Attenzione a non lasciarsi prendere dal nervosismo: presto le cose miglioreranno, basterà avere un po’ di pazienza.

Gemelli, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo Paolo Fox con i Gemelli: dopo dei mesi difficili ora sembra finalmente possibile contare su qualche soddisfazione in più. La presenza di Giove, Venere, Saturno e Mercurio in aspetto favorevole sembrerebbe poter favorire alcuni progetti, aiutando al contempo a recuperare alcune situazioni sentimentali che potrebbero aver bisogno di qualche certezza in più.



© RIPRODUZIONE RISERVATA